Dört Boydak daha çıkardılar

Kayseri'nin en güçlü markası Erciyes Anadolu Holding, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde global bir oyuncu haline geldi. Fon yönetimi devraldıktan sonra ciro, kâr, ihracatta rekorlar kırıldı. TMSF'ye geçtikten sonra ismi Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilen grup, 2016-2022 yılları arasında yüzde 410 oranında büyüdü. FETÖ'den el konulduğunda holdingin 6 milyar 474 milyon TL olan cirosu ağustos itibarıyla 24 milyara yaklaştı. Net kârlılığı 2.4 milyarı geçti. İhracatı da yarım milyara ulaştı. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Yönetimi devraldığımızdan bu yana şirketleri yeniden yapılandırıp, her birini güçlü markalar haline getirdik. Bu sayede dört Boydak çıkardık" şeklinde konuştu.Van'ın Tuşba ilçesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki RHG EnerTürk Enerji tarafından devreye alınan güneş izleme sistemli Arısu Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışında konuşan Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, grubun hedeflerini anlattı. Ertekin, Erciyes Anadolu Holding'in cirosunun üçte birinin mobilyadan geldiğini belirterek, burada üç markada önemli bir yapılandırmaya gittiklerini, şirketlerin değerini artırdıklarını anlattı.Ertekin, "Her markanın kendi adını taşıyan şirket bünyesinde üretim hattına sahip olmasını sağladık. Bugün İstikbal Mobilya'nın 420 bin metrekare üretim alanı var. Yurtiçinde 654, yurtdışında 158 mağazaya sahip. 60'a yakın ülkeye ihracat yapıyor. Bellona'nın 350 bin metrekare üretim alanı var. Türkiye'de 596, yurtdışında 61 mağazaya sahip. 50 ülkeye ihracat yapıyor. Mondi 102 bin 400 metrekare üretim alanı var. 358 mağazayla hizmet veriyor" dedi. Ev tekstili için Doqu Home'u kurduklarını, tekstil sektöründe Gümüşsuyu, Boyteks, Weavers ve Vellteks markalarıyla döşemelik kumaş, yatak kumaşı ve halı ürettiklerini anlayan Ertekin, "Bunlar Boyteks'in bazı işleriydi. Weavers Tekstil, Elda Halı ve Velteks Kumaş adlı yeni şirketlere bölündü. Elda, Gümüşsuyu markasıyla üretim yapıyor" açıklamasında bulundu.HES Kablo'nun 140 ülkeye ihracat yapan kablo üretiminde dünya çapında bilinilir bir şirket olduğunu söyleyen Ertekin, Form Sünger'in de holdingin kimya sektöründeki firmalarından olduğunu hatırlattı. Boyçelik, Serko ve Erciyes Çelik Halat ile demir-çelik sektöründe de var olduklarının altını çizen Ertekin, "Hes Kablo Türkiye'nin gururu, sektörünün en büyüğü. Hem kablo hem bakır tesisi anlamında iki büyük üretim tesisini bir arada bulunduran bir şirketimiz. Boyçelik yine sektöründe Türkiye'nin en büyüğü. Boru profil üreten, ekonomimize katkıda bulunan bir şirketimiz. Erciyes Çelik Halat aynı şekilde her cins çelik halat ve tel üreten bir firmamız. Serko daha çok ihracata çalışan tesisimiz. Bu tesislerde yaklaşım 2 bin kişi 3 milyarın üzerinde bir ciro yapıyor. Üretim faaliyetlerinde kullanılan malzemelerin önemli bir bölümü özel nitelikli, Kayseri ve Türkiye'de üretimi zor olan ürünler. Bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, holdingin 6 şirketinin İSO 500'de yer aldığını söyledi.YATIRIMLARA tam gaz devam ettiklerini söyleyen Ertekin, "2017 yılında 252 milyon, 2018'de 167 milyon, 2019'da 335 milyon, 2020'de 863 milyon, 2021'de 2 milyar 914 milyon liralık yatırım yaptık. 2022'de 2 milyar 500 milyon liralık yatırımı hedefliyoruz. Holdingi devraldığımız 2016 yılında 6 milyar 563 milyon lira ciro ile başladık. 2021 yılında 20 milyar 851 milyona gelmişiz. 2022 yılı sonu tahminimiz 33 milyar 523 milyon lira. Yani 2016-2022 yılları arasında yüzde 410 büyüme oldu" dedi.yılında RHG EnerTürk adıyla grubun enerji yatırımlarına başladığını söyleyen Ertekin, İstanbul, İzmir/Manisa, Antalya, Van, Giresun, Artvin, Ordu, Tokat, Amasya, Bartın'da hidroelektrik, güneş ve rüzgâr enerji santrallerinin bulunduğunu, çalışan sayısının 400 olduğunu söyledi. Enerji alanında 2021'de 702 bin 29 megavatsaat elektrik ürettiklerini belirten Ertekin, 2022'de hedeflenen üretim miktarının 1.2 milyon megavatsaat olduğunu vurguladı. Üretimden 2 milyar TL'ye yakın bir ekonomik katkı beklediklerini ifade eden Ertekin, şöyle konuştu: "Mevcut tesislerin krulu gücü 534 MWm. Hedeflenen kurulu güç 849 MWm. 2021 yılında gerçekleştirilen 36 il ve 74 sahayı kapsayan 1.000 mw kapasiteli YEKA GES 3 yarışmalarında Gün Güneş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 3 ilde 6 ayrı sahada toplam 105 MWe kapasite hakkı kazandı. Bu yıl haziran ayında gerçekleşen YEKA GES 3 yarışmalarında Betim Enerji Yatırım Üretim A.Ş. 30 MWe kapasite hakkı kazandı. Projelerin izin süreçlerinin 2024 sonuna kadar tamamlanmasını, 2025'te inşaatlara başlanılmasını hedefliyoruz." Ertekin, 5 yıl önce enerji grubuyla ilgili değerleme yaptıklarını, 140-160 milyon dolar bir rakam çıktığını belirterek, "Bugün enerji grubumuzun 1 milyar doların üzerinde değeri var"diye konuştu.ERTEKİN, Erciyes Anadolu Holding'in yeni yatırım alanının elektrikli araç şarj ünitesi ve istasyonları olduğunu bildirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans aldıklarını söyleyen Ertekin, "Şu ana kadar lisans alan 47 firma bulunuyor. RHG EnerTürk EPDK'nın lisans aldığını açıkladığı ilk 5 firma arasında" dedi. Şu ana kadar iki adet İstanbul'da, iki adet Kayseri'de kurulum yaptıklarını söyleyen Ertekin, "Kayseri, İstanbul, Sakarya ve Bursa olmak üzere 4 ilimizde, 7 farklı ilçemizde kurulum süreçlerimiz son aşamaya geldi. Arkadaşlarımız 18 lokasyonda eş zamanlı olarak kurulum ve devreye alma çalışmalarını sürdürüyor. Tüm Türkiye'de teknik keşifler yapılıyor, en doğru lokasyonlar belirleniyor. Sistemimiz tamamen aktif hale geldiğinde RFID kart, QR Kod veya mobil uygulamanız üzerinden şarj işleminizi başlatabileceğiniz gibi mobil ve web üzerinden şarj işlemlerinizi ve işlem geçmişinizi takip edebileceksiniz. RHG EnerTürk şarj istasyonlarını Türkiye'nin 7 bölgesi ve 81 ilinin her köşesinde göreceksiniz" diye konuştu.