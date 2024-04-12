Dört büyük kulüp 9 ayda gelir rekoru kırdı

Futbolda, sahadan takım çekilmesinden hakem yumruklanmasına, seyircilerin sahaya girmesinden bir türlü oynanamayan Süper Kupa finaline, seçim kararı alan TFF'den bitmeyen hakem hatalarına kadar tarihin en ilginç sezonlarından biri yaşanıyor. Tartışmaların zirve yaptığı bu sezonda, futbolun lokomotifi olan 4 büyük kulübün bilançoları da şekillenmeye başladı. Borçlardaki artış hızında kısmen de olsa yavaşlama görülürken, gelirlerdeki rekor yükseliş dikkat çekiyor.Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 31 Mayıs 2023'te 23 milyar 342 milyon lira olan toplam borcu, 9 aylık bilanço dönemi itibarıyla 29 Şubat 2024'te yüzde 32'lik artışla 30.8 milyara çıktı. Bu dönemde Galatasaray'ın borcu yüzde 21.1 artarak 9.1 milyarı aşarken, Fenerbahçe'nin borcu yüzde 39.9'luk büyüme ile 8.6 milyarı geçti. Beşiktaş'ın borcu ise yüzde 47.2'lik artışla yine 8.6 milyarın üstüne çıktı. Trabzonspor'un borcundaki artış ise yüzde 17'de kaldı.Toplam gelir, 2022'nin 9 aylık dönemine göre yüzde 154.2 artarak 10 milyar 950 milyon liraya ulaştı. Cimbom'un geliri yüzde 360 artarak 4 milyar 576 milyon liraya ulaştı. Galatasaray'ın mağaza satış gelirleri 377.9 milyon liradan 1.3 milyar liraya, sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirleri 245.1 milyon liradan 892.3 milyon liraya, loca, VIP ve kombine satış gelirleri 231.6 milyon liradan 1.2 milyar liraya, UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi gelirleri ise 31.2 milyon liradan 861.7 milyon liraya çıktı.Lig ikincisi Fenerbahçe'nin gelirleri yüzde 119.8 artarak 3.2 milyarı geçerken, Beşiktaş'ın geliri de yüzde 110'luk büyüme ile 2 milyarı aştı. Trabzonspor ise gelirlerini yüzde 27 artırarak 1.1 milyara taşıdı. 9 aylık bilanço itibarıyla en fazla kâr açıklayan kulüp Galatasaray oldu. 2022'nin 9 aylık döneminde 524.9 milyon TL zararda olan Cimbom, 2023'ün aynı döneminde 607.9 milyon lira kâra geçti. Galatasaray 6 aylık bilançosundaki 34.3 milyon liralık kara göre, üçüncü çeyrekte kârını yaklaşık 19 kat artırdı. Beşiktaş'ın zararı yüzde 349 artarak 1 milyar 41 milyon liraya, Trabzonspor'un zararı ise yüzde 394 artarak 1 milyar 265 milyon liraya çıktı. Fenerbahçe'nin kârı, 2022'in 9 aylık dönemine göre yüzde 828 artarak 225 milyon liraya çıkmasına karşılık, 6 aylık bilançosundaki 663 milyon liraya göre önemli ölçüde düşüş yaşadı. Fenerbahçe üçüncü çeyrekte 430 milyon liraya yakın zarar etti.Futbol kulüplerinin hisselerinde ise bilançolarından kopuk bir performans gözlendi. Zarar eden Beşiktaş'ın hisseleri, 31 Mayıs 2023'ten bu yana yüzde 474.6 yükseldi. Bu dönemde Fenerbahçe yüzde 87.7, Galatasaray yüzde 44.01, Trabzonspor ise yüzde 23.4 yükseldi. Hisse peformansının etkisiyle Beşiktaş 17 milyar 928 milyon lira ile piyasa değeri en yüksek kulüp konumunda bulunuyor.