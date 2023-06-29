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Giriş Tarihi: 29.6.2023

Döviz hesabına stopaj % 25’e çıktı

Döviz hesabına stopaj % 25’e çıktı
Kur korumalı mevduat (KKM) hesabına uygulanan stopaj istisnasının yıl sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulama bu ay bitiyordu. Bu düzenlemeyle, KKM hesaplarında yüzde sıfır stopaj uygulaması yıl sonuna kadar uzatılmış oldu. Öte yandan, yayımlanan karara göre, Döviz Tevdiat Hesapları'na yürütülen faizler ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr payları için vadelerine göre yüzde 20 ve yüzde 18 olarak uygulanan tevkifat oranları vadesiz, ihbarlı, özel cari hesaplar ve vadeli hesaplarda yüzde 25 olarak belirlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre, KKM büyüklüğü 2 trilyon 628 milyarı geçti.
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Döviz hesabına stopaj % 25’e çıktı
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