Döviz komplocuları için hesap vakti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), hükümetin kur oyununu bozduğu ve TL'nin 1983 yılından bu yana en yüksek değer artışına imza attığı 20 Aralık ve sonrasında yaptıkları manipülatif açıklamalarla piyasadaki iyimser havayı bozmaya çalışan 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 162'nci madde kapsamında haklarında suç duyurusunda bulunulan isimler arasında eski TCMB Başkanı, İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz
, Güldem Atabay
, Burhanettin Bulut
, Emin Çapa
, Selçuk Geçer
, Rüşdü Saraçoğlu, Mustafa Sönmez, Okan Aybar, Evren Bolgün, Şeref Oğuz, İzzet Özgenç, Alican Uludağ, Erk Acarer de bulunuyor.
5 İSME SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu arada İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı, BDDK'nın suç duyurusu üzerine Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında soruşturma başlattı. Durmuş Yılmaz, kurda sert düşüşün yaşandığı 20 Aralık'ta, bir TV'de yaptığı açıklamada, düşüşün alım fırsatı olduğunu ileri sürüp vatandaşı dolara yönlendirmişti. Suç duyurusunda bulunulan diğer isimler de kurdaki düşüş sonrası yaptıkları açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarında hem döviz kurları hem de Merkez Bankası
'yla ilgili mesnetsiz iddialar ileri sürmüşlerdi. Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesi, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" hükmünü içeriyor. 162'nci maddesi ise bu kanunda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılmasını, kurum veya fon tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıyor.
3 YILA KADAR HAPİS
Kanunun 158'inci maddesi, 74. maddeye aykırı davrananlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve iki bin güne kadar adli para cezası öngörüyor.