Döviz rezervleri 5 ayda 30 milyar $ arttı

Yeniekonomi yönetiminin para politikasındaki normalleşme hamleleri, art arda atılan sadeleşme adımları ve dış finansman konusundaki görüşmelerin sonuçları alınmaya devam ediyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM), alınan önlemlerin etkisiyle 7 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, döviz rezervlerinde 9 ayın en yüksek seviyesi görüldü.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, toplam rezervler, 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 860 milyon dolar artışla 128 milyar 420 milyon dolara çıkarak 3 Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Toplam rezervlerde mayıs sonundan 3 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 29 milyar 962 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 30.4 oldu. Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.Kur korumalı mevduatlarda da düşüş ivmesi devam ediyor. 3 Kasım haftası itibarıyla kur korumalı mevduatların toplamı 2.92 trilyon TL'ye geriledi. Dolar cinsinden KKM büyüklüğü 103.2 milyar dolara düştü. 3 Kasım haftasında KKM'de düşüş 86,2 milyar TL'ye ulaştı. Son 10 haftada KKM'lerde 447 milyar TL gerileme kaydedildi. Ekonomi yönetimi KKM'yi azaltmak için son olarak, zorunlu karşılık oranlarının yükseltilmesi gibi tedbirler almıştı.İŞSİZLİK oranı eylülde, ağustosa göre 0.1 puan azalarak yüzde 9.1 ile Aralık 2013'ten bu yana en düşük seviyeye gerilerken, 5 aydır tek hanede kalmaya devam etti. İşsiz sayısı ağustosa göre 46 bin bin kişi azalarak 3 milyon 168 bine inerken, istihdam edilenlerin sayısı 31 milyon 686 bin oldu. Eylül sonu itibarıyla son 1 yılda istihdam edilenlerin sayısı 723 bin kişi arken, işsiz sayısı 311 bin kişi azaldı. Sanayi üretimi de eylülde aylık yüzde 0.1 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 4 arttı.