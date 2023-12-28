Döviz rezervlerinde 5 hafta art arda rekor

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde tarihi rekor serisi art arda beşinci haftaya taşındı. Haftalık verilere göre, 15 Aralık'ta 142 milyar 528 milyon dolar olan toplam rezervler, 22 Aralık'ta 2 milyar 925 milyon dolar artarak 145 milyar 453 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Merkez Bankası'nın rezervlerinde 24 Kasım'da 136.5 milyar dolarla başlayan rekor serisi, 1 Aralık'ta 140.1 milyar dolara, 8 Aralık'ta 141.4 milyar dolara, 15 Aralık'ta ise 142.5 milyar dolara ulaşmıştı. Haftalık verilere göre, altın rezervleri 767 milyon dolar artarak 47 milyar 896 milyon dolara, brüt rezervler ise 2 milyar 159 milyon dolar artarak 97 milyar 557 milyon dolara ulaştı. Döviz rezervlerinde son 5 haftadaki artış 16 milyar 839 milyon dolara çıktı. Döviz rezervlerindeki artışta, para politikasındaki normalleşmeyle birlikte risk primi ve cari açıktaki düşüş, enflasyonla mücadeledeki kararlılık ve uluslararası sermaye girişlerinin artması etkili oldu.Merkez Bankası'nın döviz rezervleri seçim sonrasını yansıtan 26 Mayıs tarihinde 98 milyar 458 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Rezervlerde 26 Mayıs'tan 22 Aralık'a kadar olan 7 aylık süreçte yaşanan artış 46 milyar 995 milyon dolar oldu. Bu tutar rezervlerde yüzde 47.7'lik artışa karşılık geliyor. Son 7 ayda altın rezervi 5 milyar 957 milyon dolar, brüt rezervler ise 41 milyar 38 milyon dolar arttı.Merkez Bankası'nın hamleleri ile kur korumalı mevduatta da (KKM) düşüş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre 22 Aralık haftasında kur korumalı mevduat toplamı 30.4 milyar lira azalarak 2 trilyon 651 milyar liraya indi. KKM'de 18 Ağustos'tan bu yana yaşanan düşüş 756 milyar liraya ulaştı.