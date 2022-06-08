Dron avcısı Şahin düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yapıyor

Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi'nin geliştirme sürecinde etkisiz hale getirdiği ikisi döner kanat, biri sabit kanatlı üç tipteki mini ve mikro İHA'nın sembolleri silah kulesinin üzerine işlendi. Benzer uygulamanın örnekleri düşman uçağını düşüren avcı uçaklarına, o ülkenin bayrağının işlenmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.

Geliştirme çalışmaları tamamlanan Şahin'in yakın zamanda güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması bekleniyor.

40 milimetre bomba atardan gönderilen yüksek hızlı akıllı mühimmatla hedeflerini etkisiz hale getiren Şahin, bir römork üzerine entegre edildi.