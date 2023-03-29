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Giriş Tarihi: 30.3.2023

Duayen iş insanı Ersin Arıoğlu’na son görev

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Duayen iş insanı Ersin Arıoğlu’na son görev
Türkiye'nin önde gelen projelerinden yerli otomobil Togg fabrikası, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projeleri yapan Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu (83), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Arıoğlu ailesinin yanı sıra, iş ve siyaset dünyasının yoğun katılım gösterdiği cenaze namazını ise ilahiyat profesörü ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Bayraktar Bayraklı kıldırdı. 1940 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ersin Arıoğlu, 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden inşaat yüksek mühendisi olarak tamamladı. 1965'te İstanbul'da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi'ni kuran Arıoğlu, holding bünyesinde dünya çapında önemli işlere imza attı.
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Duayen iş insanı Ersin Arıoğlu’na son görev
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