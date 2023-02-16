Dünya Bankası Başkanı Malpass görevinden ayrılıyor

Malpass, Bankanın temelde güçlü, mali açıdan sürdürülebilir ve acil küresel krizler karşısında kalkınma etkisini artırmak için iyi bir konumda olduğuna işaret ederek, bunun sorunsuz görev değişimi için bir fırsat olduğunu aktardı.

Son 4 yılın kariyerinin en anlamlı sürelerinden olduğunu belirten Malpass, Dünya Bankası çalışanları ve yönetim kuruluna teşekkürlerini sundu.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Malpass'a Dünya Bankası Başkanı olarak verdiği hizmet ve sorunsuz geçiş taahhüdü için teşekkür etti.

Malpass'ın görev süresi boyunca Dünya Bankasının kaydettiği ilerlemeden bahseden Yellen, "ABD, bir sonraki Dünya Bankası Başkanı için şeffaf, liyakate dayalı ve hızlı bir adaylık süreci yürütülmesini bekliyor." ifadesini kullandı.