Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ifade ettiği 'Dünya 5'den büyüktür' ifadesinin bir başka yansıması olarak şunu belirtmek isterim ki dünya ekonomik açıdan 7'den büyüktür" dedi. Cevdet Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "O yüzden küresel kurumların bu gerçeğe uyum sağlayamadığını görebiliyoruz. Bu meseleyi tartışmamız gerekiyor. Tabii ki yenilikçi yöntemler de fırsatlar da var. Bu sorunları ele almada yeni yöntemler bulunuyor. Bunlardan biri, ikili bölgesel iş birlikleri. İnsanlık olarak bu sorunları çözme anlamında her zaman elimize fırsatlar geçiyor. O yüzden de olumsuz bakmamak, kötümser olmamak gerekiyor. Geleceğe bakmamız ve bunu ele almaya yönelik yenilikçi yöntemlerin peşinden koşmamız gerekiyor." Konuşmasında pandemi sürecine dikkat çeken ve dünya genelinde giderek artan enflasyon gibi sorunla mücadele edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, üretimin de Batı'dan Doğu'ya kaydığına işaret etti.İkili ve bölgesel ilişkilerin bu anlamda önemli bir gündem maddesi olacağını düşündüğünü dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu: "Türkiye olarak da bizler komşuluk ilişkileri geliştirmeyi bekliyoruz. Tabii ki burada aynı zamanda bunu bir politika olarak da gündemimize almamız gerekiyor. Bunun için bağlantısallığı artırmak adına sadece fiziksel altyapıyı değil, aynı zamanda düzenlemelerin de basitleştirilmesi, kolaylaştırılması gerekiyor. Yasamaya yönelik düzenlemelerin de daha basit hale getirilmesi gerekiyor ki böylelikle ikili ve bölgesel iş birliği potansiyelini değerlendirebiliriz. Bu ikili ve bölgesel iş birliklerinin yeni bir küresel ortamın peşinden koşmamızı da engellememesi gerekiyor."