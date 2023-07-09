Dünya ekonomisinin % 95’ine ulaştı

Dünyada tek başına 8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip olan taşımacılık ve lojistik sektörü Türkiye açısından da kritik bir sektör. Gerek konumu gerekse de ticaret potansiyeli olarak Türkiye'nin bu pastadan daha büyük pay alması işten bile değil. 41 yıldır bu alanda faaliyet gösteren Barsan Global Lojistik (BGL), Türkiye'nin lojistikteki bu potansiyelini hayata geçirmeye çalışan firmalardan biri olarak küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 95'ine ulaştı. Halihazırda 65 ülkedeki operasyonları olan firmanın yeni açtığı ve üç yıl içinde yapacağı ülke yatırımları ile bu rakam 85'e çıkacak. Personel sayısı da 4 bin 200'ü aşmış durumda.Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çaptuğ, cirolarının yüzde 75'ini yurtdışı operasyonlardan yapar hale geldiklerini belirtti. Şirketin en büyük pazarı Avrupa'da 23 ülkede taşıma dışında depo işletmeciliği hizmeti de veriyor. BGL, Rotterdam kentinde kuruluşunun 41'inci yıldönümünde geldiği noktayı anlatmak için bir basın toplantısı düzenledi. Çünkü, Rotterdam Avrupa'nın en büyük limanı ve BGL'nin burada yaptığı 10 milyonlarca dolarlık yatırım var. Rotterdam limanı 2002'de tek başına 14 milyon TEU ve 139 milyon tonluk yıllık kargo elleçlemiş durumda.Dünyanın en büyük 11'inci, Avrupa'nın en büyük limanı. Son dönemde şirketin ABD operasyonları çok hızlı bir şekilde büyümüş durumda. Ülkedeki en büyük 30'uncu lojistik firması haline gelmiş durumda ve ABD'nin cirosu da Türkiye'yi geçmiş. Barsan Global Amerika operasyonları CEO'su Uğur Aksu, "ABD gibi bir pazarda ilk 30 firma arasına girmek oldukça gurur verici. 25 bin metrekarelik bir alan sahip olan yegane firmayız. ABD'de 11 şehirde faaliyet gösteriyoruz" dedi.