Dünya firmalarına rakip oldu! Türk mühendislerden yerli iş yazılımı

Yerli yazılımın tanıtım toplantısında gazetecilere bilgi veren Workcube Genel Müdür Yardımcısı Olgar Ataseven, "Mühendisler de yazılım da tamamen Türk. İş için gereken 36 yazılım ile 28'ini birleştirdik. Geliştirilen yazılım ile dijital arşivden içerik yönetimine, bütçeden fiziki varlıklara, proje ve personelin performans yönetiminden, satın alma ve teklif vermeden müşteri ilişkilerine kadar, toplam 5 binden fazla fonksiyon sunuluyor. İşletmenin yapacağı tek şey, bu sistemi kendi endüstrisine uyumlu hale getirmek. Bunun için de bizim danışmanlarımız var. İş üzerinden örnek verirsek, bir e-ticaret siteniz var. Siteye elle ürün yüklüyorsunuz, elle fiyat belirliyorsunuz. Sipariş geldiğinde stok kontrolü yapıyorsunuz. Ürün yoksa müşteriye dönüp 'O ürün elimizde yok' diyorsunuz. Bu yazılım, bu işlerin tamamını otomatik hale getirdi. Siparişten stoka, sevkiyat emrinden kargoya, müşteriye iletilen mesajdan otomatik faturaya her şey otomatikleştirildi" dedi. Müşterinin isterse kendi verilerini saklayabileceğini ifade eden Ataseven, sistemin bir banka sistemi kadar güvenli olduğunu da sözlerine ekledi.



100 MİLYON DOLAR TASARRUF SAĞLADI

Geliştirilen yerli yazılımın tasarruf sağladığına da işaret eden Ataseven, "Dünyada en çok israf yaşanan sektör bilgi teknolojileri sektörü. Bilgi teknolojileri endüstrisinde her gün 1 milyar dolar çöpe atılıyor. Çünkü her 100 projenin 50'si başarısız oluyor. Bir yazılım, 6 bin satırda da yazılabilir, 60 bin satırda da yazılabilir. Ancak 60 bin satırda yazılan yazılım, 6 bin satırlık yazılıma göre 10 kat fazla enerji harcar. Bu da yazılımı kullanan şirketin cebinden daha fazla para çıkması demek. Yerli ve milli bu yazılımla 100 milyon dolar tasarruf sağladık" diye konuştu.



DÜNYA FİRMALARINA RAKİP OLDU

ABD, Almanya ve Belçika'da söz konusu yazılımın rakipleri bulunduğunu da ifade eden Ataseven, "Chicago, Houston, Londra, Zürih, Dubai, İtalya, Yemen ve Gana'da iş ortaklarımızla ofislerimizi aktif hale getiriyoruz. Dünyada bizi ilgilendiren 125 milyon işletme var. Bu firmalara hizmet sağlayabilecek altyapımız var. Şu an Türkiye'de 5 bin firma, dünyada 150 firma, bu yazılımı kullanıyor" diye konuştu.