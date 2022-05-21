Dünya kiraya çözüm arıyor

Tüm dünyada artan kira rakamlarıyla ilgili ilk müdahale Hollanda Hükümeti'nden geldi. Hükümet konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına karşı orta gelir gruplarını korumak amacıyla serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale etmek için kolları sıvadı. Hollanda'da artık ev sahipleri, evlerini hükümetin belirlediği değerin üzerinde fahiş fiyatlara kiraya veremeyecek. Böylece fahiş düzeyde artan kira fiyatları baskılanacak ve orta gelir grubunun barınma sorunu çözülecek.Türkiye gayrimenkul sektörü ve vatandaşın da gündeminde kiralar var. Hükümet konutta arz sıkıntısı sebebiyle son dönemde artan ev kiraları konusunda tam gaz çalışıyor. Hollanda'nın müdahalesine benzer uygulamanın Türkiye'de de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Artan kiralarla ilgili birçok şehirde de çalışma yapılıyor. Uzmanlar tarafından kira sorununun çözüme ulaştırılması için tavan fiyat uygulamasının getirilmesi tartışılıyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konu ile ilgili güzel bir gelişme üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bakan Kurum, "Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışı, vatandaşların erişimini bire bir takip ediyoruz. Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkân sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu yakın zamanda Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır" şeklinde açıklamıştı.HOLLANDA Hükümeti'nin kira artışlarına karşı aldığı bu karar, gözü diğer ülkelere çevirdi. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde ev kiraları yükselmeye devam ediyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde kiralar nisanda rekor seviyeye tırmandı. Bir yıl öncesine göre ortalama kira artışı yüzde 17 seviyelerinde seyrediyorken, Miami gibi eyaletlerde bu oran yüzde 52'yi buluyor. ABD'de San Francisco'da kiralar aşırı artınca sıradışı çözümler ortaya çıktı. Brownstone Shared Housing adlı paylaşımlı konut girişimi, ufak ranza bölmelerini aylık 800 dolara kiralıyor. Bölmeler sayesinde üç odalı bir evde 14 kişi kalabiliyor. İngiltere'de son 5 yılda en hızlı kira artışı yaşanıyor. Ülkede kiracılar tahliyelere maruz kalıyor.DÜNYADA 2021 yılında İngiliz araştırma şirketi Knight Frank'e göre, ev fiyatlarının en fazla Türkiye'de değerlendiğini belirten Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, "Avrupa ortalamasının 4 katına yakın bir değerlenmeden bahsediyorum. Global enflasyon ile birlikte elbette kira fiyatlarında da artış, hem Türkiye'de hem globalde devam etti. Bu Türkiye'nin de özellikle Avrupa'nın da alışık olmadığı hızla yükseliş demek. Örneğin İrlanda gibi ülkelerde kira artışı yüzde 25'i buldu. Hollanda gibi ülkelerde tavan fiyat uygulaması tartışmaya açıldı. Tüm dünyadaki bu gelişmeleri istikrarlı ve akılcı ekonomi politikaları İle geride bırakabiliriz. Böyle olacağını umuyorum" diye konuştuTÜM dünyada yaşanan kira krizi sebebiyle birçok ülkede kiralarla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Örneğin Napoli Belediyesi, ev sahiplerinden yüksek kira artışlarını daha fazla ihbar etmelerini istiyor. Belediye Meclisi, kiranın yüzde 5'ten fazla artması durumunda ev sahiplerinin kiracılara 60 gün önceden haber vermelerini gerektiren yönetmeliği onayladı. Amsterdam Belediye Meclisi, konut sıkıntısı yaşanan kentte, yüksek kira beklentisi ya da uzun süren tadilatlar nedeniyle evlerin boş kalmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.