Dünyaca ünlü markadan Aksaray’a 350 milyonluk dev yatırım... 2500 kişi istihdam edilecek

Dünyaca ünlü Fransız giyim markası 'Lacoste' tarafından Sultanhanı OSB'ye kurulacak olan fabrikada giyim ve ayakkabı üretimi yapılacak. Bu yatırımla bin kişiye istihdam sağlanacak. Yine başka bir firma tarafından elektrik üreten güneş panellerinin hücreleri de burada üretilecek. Bu yatırımla birlikte 1500 kişi daha istihdam edilmiş olacak.

MÜJDEYİ VALİ AYDOĞDU VERDİ

Dev yatırım müjdesini veren Vali Hamza Aydoğdu, "Eren Holding bünyesinde bulunan Eren Enerji'nin toplam 1500 kişiye istihdam sağlayacak elektrik üreten güneş panellerinin hücre üretiminin yanı sıra dünyaca ünlü Fransız Lacoste giyim firmasının tekstil ve ayakkabı üretimini 1000 kişilik istihdamla Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 13 Mayıs 2022 tarihinde Alt Teşvik Bölgesine alınan Sultanhanı OSB'de toplam 310 bin metrekare alanda kurulacak fabrikalarda gerçekleştireceğini" söyledi.

'HEP BİRLİKTE KALKINACAĞIZ'

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ve beraberindeki heyet, Vali Hamza Aydoğdu'nun daveti üzerine Aksaray'a gelerek holdingin yapacağı yeni yatırımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu. Valilikte yapılan toplantıda Aksaray'ın yeni kurulan organize sanayi bölgelerinin yatırım avantajlarını anlatan Vali Aydoğdu, 3 ilçede yeni kurulan organize sanayi bölgelerinin 6. bölge yatırım teşvik imkanları ile yatırımcılara önemli ayrıcalıklar sunduğunu, bu nedenle toplam sanayi parsellerinin çok üzerinde yatırımcının arsa tahsisi için talepte bulunduğunu söyledi. Özellikle gençlerimizin iş arama sürecinde alternatif ve yeni istihdam alanları oluşturduklarını belirten Aydoğdu, "Aksaray olarak yatırımcılarımız için tam bir cazibe merkeziyiz. Burada yapılacak yatırımlar ve ortaya konacak modellerin zaman içinde yaygınlaşması için birlik ve beraberliği önemsiyoruz. Buralarda istihdam olanaklarının oluşması demek refah düzeyinin de yükselmesini beraberinde getirecek. Biz, Aksaray olarak kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliklerini güçlü bir şekilde sürdürerek yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

ELEKTRİK PANELİ HÜCRE ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'DE İKİNCİ FABRİKA

Vali Aydoğdu, "Eren Enerji, elektrik üretiminde kullanılan güneş panellerinin hücre üretimini Aksaray Sultanhanı OSB'de 300 bin metrekare alanda kurulacak fabrikada gerçekleştirecek. Bu fabrika elektrik panellerinin hücre üretiminde Türkiye'de ikinci fabrika olma özelliğini taşımakla beraber bu üretim Aksaray'da olacak" dedi. Yapılacak yatırımla ilk etapta 1500 kişinin istihdam edilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Vali Hamza Aydoğdu, yine holding bünyesinde ünlü Fransız giyim markasının da bulunduğunu belirterek, iş insanı Ahmet Eren ile yaptığımız görüşmede, firmanın tekstil ve ayakkabı üretimini Sultanhanı OSB'de 10 bin metrekare alanda gerçekleştireceğini bu yatırımla beraber ilave 1000 kişilik daha istihdam sağlanacağını" ifade etti.