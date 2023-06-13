Dünyada bir ilk: Bataryayı dönüştürecek

ve Güneydoğu'nun en büyük özel sektör yatırımlarından biri olan Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi, büyümesini aralıksız sürdürüyor. 135'i mühendis toplam 1.500 kişiye yarattığı istihdamla bölge ekonomisinin amiral gemisi konumunda olan dev tesis, sürdürülebilir geleceğe katkı sunacak olan yatırım için kolları sıvadı. Cengiz Holding tarafından 1.2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen ve bugün dünyada bakır üretiminde ortaya çıkan piritten kobalt üretebilen dünyadaki tek merkez olan Mazıdağı tesisi, dünyanın gündeminde olan batarya geri dönüşümüne odaklanmış durumda. Batarya geri dönüşümü konusunda iki yıldır çalıştıklarını söyleyen Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, "Elimizdeki malzemelerle pil üretimini kendimiz yapabilir miyiz diye bakıyoruz. Sürdürülebilir batarya hammaddeleri konusundaki çalışmalarımızla 14 firma ile Avrupa Birliği'nin Horizon Projeleri'ne başvurduk. Eylül'de sonuçlar açıklanacak. Kabul görürseAvrupa akademileri ve laboratuvarlarıyla birlikte bu konudaki ana partnerlerden biri olacağız. Bunun için uzun dönemli bir iş ortağı arıyoruz" dedi.Mazıdağı tesisleri atıl vaziyetteki otomobil, telefon ve bilgisayar bataryalarının içinden, kobalt, nikel, lityum ve manganezi çıkarıp ekonomiye geri kazandıracak. Kobalt ve nikelde bu işlemi başarıyla uygulayabildiklerini söyleyen Kayışoğlu, "Lityum ve manganez için de çalışmalara devam ediyoruz. Dünyada bu 4 elementi batarya tozundan ayrıştırabilen bir tesis yok. Biz tüm bu çalışmaları 1-2 yıl içerisinde tamamlayarak, bir ilki başarmak istiyoruz. Bu konuda İngiltere ve Mardin tesisimiz birlikte çalışıyor" dedi. Kayışoğlu, şöyle devam etti: "Ayrıştırdığımız bataryadan elde edilen değerli metalleri yeni batarya üretiminde kullanılacak hale getirebilecek gücümüz ve tecrübemiz var. Sürdürülebilirlik ve karbon emisyonlarının aşağı çekilmesi açısından bunu çok önemsiyoruz." Eti Bakır'ın Küre'deki bakır üretimi sürecinde artık ürün olarak ortaya çıkan pirit konsantresi, yaklaşık 1.200 kilometre uzaklıktaki Mazıdağı tesisine tren yoluyla taşınıyor ve burada en son teknolojiler kullanılarak 21'inci yüzyılın kilit elementlerinden kobalt geri kazanılıyor ve yüzde 98'ini ihracat yoluyla satıyor.Üretımde önemli bir atılımın 2020 yılında, İngiltere'nin Widnes kentindeki ICoNiChem'in grup bünyesine katılmasıyla yaşandığını hatırlatan Kayışoğlu, şunları anlattı: "Hayata geçirdiğimiz yeni yatırımlarla ICoNiChem'in kobalt üretimini de iki kat artırdık. Kobaltı nikel, sodyum ve magnezyumdan ayrıştırma kapasitesini 900 tondan 1.800 tona çıkaran ICoNiChem, Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi'nden gelen ürünleri de İngiltere'de işlemeye başladı. 2.500 tonluk kapasiteyle dünya kobalt üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiriyoruz."İNŞAAT demiri üretimini de gündemine alan şirket, mevcut tesislerinin yanında 500 kişiye istihdam sağlayacak 250 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor. Bu yöntemle elde edilen demirin ağırlıklı olarak Vietnam ve Meksika'ya ihraç edildiğini aktaran Kayışoğlu, "Ergitme, döküm ve haddehane teknolojilerine yatırım yaparak yıllık 200 bin ton inşaat demiri üreteceğiz" dedi.