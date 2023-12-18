Dünyada ilklere imza attı! 2024’te 5,37 milyara ulaşacak

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ'nin 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kurumun çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

DSİ'nin çok köklü kurumsal yapıya sahip olduğuna işaret eden Balta, kuruluş yılı 1953 olarak görünse de daha eski dönemde resmi gazetelerdeki çeşitli atama yazılarından köklerinin 1914'e kadar dayandığını anlattı.

Balta, DSİ'nin yer altı ve üstündeki su kaynaklarını koruyarak en etkin şekilde vatandaşların hizmetine sunan Türkiye'deki en yetkili kurum olduğunu belirterek, ülke genelinde 26 bölge müdürlüğü ve 25 bini aşkın personelle hizmet verdiğini bildirdi.

DSİ'nin halk arasında baraj yapan kurum olarak tanındığını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Baraj yapımının yanında içme, kullanma ve sanayi suyu teminini, tarımsal sulamaları, atık su arıtma tesislerini, hidroelektrik enerji santralleri ile taşkın koruma yapılarını halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bunların yanında 2018'de DSİ'ye arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirilmesi hizmeti görevi verildi. Kurum, geçmişten bu yana inşa ettiği ve işletmeye aldığı baraj ve gölet gibi depolama tesisleri vasıtasıyla bugünkü kapasitesini 183 milyar metreküpe ulaştırdı. Bunun yanında DSİ bugüne kadar yaptığı sulama tesisleriyle yaklaşık 71 milyon dekarlık sahaya sulama suyu getirdi. Kurum, yaptığı içme suyu yatırımlarıyla da bugüne kadar 5,2 milyar metreküp suyu vatandaşların hizmetine sundu."