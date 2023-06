Dünyadaki 23 kadından biri oldu

Merkez Bankası Başkanlık görevine getirilen Hafize Gaye Erkan, Türkiye'de bu koltuğa oturan ilk kadın olurken, aynı zamanda TCMB'nin en genç başkanı unvanını da eline geçirdi. Erkan, Merkez Bankası'nda dün düzenlenen törenle görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı. Son 2 yıldaki hizmetleri için Kavcıoğlu'na teşekkür eden Erkan, "Zorlu bir süreci ekibiniz ile yürüttünüz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim" dedi. BDDK Başkanlığı'na getirilen Kavcıoğlu da, Erkan'a Türkiye için başarılı çalışmalarının devamını diledi.









ŞİMŞEK: BİLGİLİ VE TECRÜBELİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya paylaşımında Erkan'ı kutlayarak, "Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum" ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın 92 yıllık tarihinde 25 başkan görev yaptı. Erkan ile birlikte dünyada kadınlar tarafından yönetilen merkez bankası sayısı 23'e yükseldi. 2013'te kadınlar tarafından yönetilen merkez bankası sayısı 21 iken, bu rakam 2023'te 22'ye çıktı. Erkan ile birlikte bu sayı 23 oldu. Christine Lagarde, 2019'dan beri Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığı yaparken, Alvira Nabiullina 2013'ten bu yana Rusya Merkez Bankası başkanlığı koltuğunda oturuyor. Ayrıca ABD'de Boston, Dallas, Cleveland ve San Francisco Fed başkanlığı görevlerinde kadınlar bulunuyor. 1982 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü birincilikle bitirdi. Ardından Princeton Üniversitesi'nden kabul edilerek yurt dışına gitti. Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.











10 KAT BÜYÜTTÜ

2005 yılında Goldman Sachs'da çalışma hayatına başlayan Erkan, yaklaşık 9 yılın ardından First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini üstlendi. Bankanın Yatırım Bölümü Başkanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanlıklarını yürüttü. Bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde etkili oldu. Gaye Erkan göreve başladığında bankanın varlığı 25-30 milyar dolar civarındayken Aralık 2021 yılına kadar 270 milyar dolara yaklaştı. 2021 yılında 7 ay eş CEO'luk yaptıktan sonra Aralık 2021'de de ayrıldı. Daha sonra Marsh McLennan Yönetim Kurulu'na getirildi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı.







GÜVEN VEREN EKİP

AKBANK Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, yeni ekonomi yönetimine ilişkin, "Türkiye, 2023 genel seçimlerini takiben yeni dönemde finansal piyasalara güven verecek, uluslararası tecrübeye sahip bir ekonomi yönetimiyle yola çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu. Dinçer, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in deneyimi ve geçmiş dönemlerdeki başarılarıyla bir kez daha Türkiye'ye önemli katkılarda bulunacağını vurguladı. Aynı şekilde, uluslararası alandaki tanınırlığı ve deneyimiyle öne çıkan ve TCMB Başkanı olarak atanan Hafize Gaye Erkan'ın üstlendiği bu görevde başarılı olacağına emin olduğunu kaydeden Dinçer, "Kendisinin bu göreve gelen ilk kadın başkan olmasını ülkemiz adına çok değerli buluyorum. Aynı zamanda BDDK Başkanlığı görevini Sayın Mehmet Ali Akben'den devralan Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun geçmiş dönemdeki tecrübeleriyle sektörümüze önemli katkıları olacağına eminim" dedi.



ATAMA DÜNYA GÜNDEMİNDE

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Erkan dünya gündemine oturdu. Bloomberg'de, Erkan'ın Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olduğu ifade edilerek, Erkan'ın kariyerine ayrıntılı bir biçimde yer verildi. AFP, "Türkiye Merkez Bankası'nın başına eski Wall Street yöneticisi atandı" başlığını atarken, Reuters, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de finans yöneticisi olan Hafize Gaye Erkan'ı Türkiye Merkez Bankası'nın başına atadı" dedi. Haberde, kariyerine dair bilgiler yer aldı. Partnership for New York City'nin CEO'su Kathryn Wylde, Reuters'a yaptığı açıklamada Erkan'ı "sert, zeki ve etkin" biri olarak tanımladı.







BDDK'NIN 6. BAŞKANI KAVCIOĞLU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na 2021'den beri Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Şahap Kavcıoğlu atandı. BDDK'nın 6. başkanı olan Kavcıoğlu, görevi Mehmet Ali Akben'den devraldı. Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Esbank A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Ağustos 2018'den sonra Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunan Kavcıoğlu, 19 Mart 2021 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı