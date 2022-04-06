Dünyanın en iyisi ’ATAK’ atağa kalktı: Milli helikopterin ilk durağı Asya oldu

"Türk savunma sanayisi şirketleri, kendini kanıtlamış sistemleri ve ürünleriyle küresel oyuncular haline geliyor. Bugün Türkiye'nin önde gelen savunma şirketleri TUSAŞ, ASELSAN ve ROKETSAN'ın üst düzey yöneticileriyle birlikteyim. Şirketlerimiz, teknoloji transferi, ortak üretim ve ortak pazarlamayı içeren kazan-kazan stratejisine dayanan uzun vadeli bir ilişki içinde dost ülkelerle iş birliği yapmaya isteklidir. Pandeminin tüm ekonomiler üzerindeki sert etkisine rağmen Asya-Pasifik Bölgesi'nde artan savunma harcaması rakamları, bize Asya ülkelerinin savunma tedariki konusundaki önceliklerinin hala önemli olduğunu ve yakın gelecekte artacağını gösteriyor. Bölgeyle ilgili vizyonumuz sadece ticaret ortaklığı kurmak değil, müttefik ve dost ülkelerin güvenilir savunma sanayisi ortağı olmak istiyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı, gelişmiş savunma sanayisi hizmetleri için sürekli fikir ve yenilik alışverişini kolaylaştırmaya hazırdır."