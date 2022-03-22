Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus iş insanları, birçok alanda ambargoyla karşılaştı. İngiltere Premier Lig'in prestijli kulüplerinden Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich de ekonomik yaptırımlara maruz kaldı. Roman Abramovich'in Girit açıklarında seyreden 430 milyon Sterlin değerindeki ultra lüks yatı MY Solaris Bodrum'a demirlemişti. Rus milyarderin bir diğer lüks yatı Eclipse, Rodos açıklarında seyrettikten sonra Marmaris Körfezi'ne giriş yaptı. Daha sonra Marmaris Limanı'na demir attı. Eclipse en son 2020 yazında Bodrum'a gelmişti.

LÜKS YATLARDA YOK YOK

430 milyon Sterlin değerindeki My Solaris ise140 metre uzunluğunda. Ultra lüks yat 48 kabin, yüzme havuzu, restoran, helikopter pisti ve 60 kişilik mürettebata sahip.



Solaris

Eclipse, 164 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci yatı. Yaklaşık 350 milyon Euro'ya mal olan Eclipse, 2009'da Hamburg'da üretildi. 6 katlı yatta, lüks süit odaların yanı sıra helikopter pisti ve yüzme havuzu, sinema, spor salonuna sahip.



Eclipse











Dünyanın en uzun ikinci yatı Marmaris’te | Video