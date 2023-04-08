Dünyaya örnek oldu

Güneş enerjisi alanında dünyanın sayılı yatırımlarına imza atan Kalyon Holding, fabrikada yeni üretim tesisinin açılışını yaptı. 5 ayda Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'na 1 gigawat üretim kapasitesi daha ilave edildi. Böylece fabrika 2 gigawatlık bir tesis haline dönüştürüldü. Fabrikada 500 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne ulaşıldı.Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kalyon PV Fabrikası Faz 3 Üretim Tesisi'nin açılışı Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu tarafından yapıldı. Açılışta konuşan Kalyoncu, Faz-3 kapsamında fabrikanın kapasitesini 50 milyon dolarlık yeni yatırımla 2 bin megavata çıkardıklarını belirtti. Fabrikada üretim kapasitesini artırmanın yanında Türkiye'de üretilmeyen bazı ürünleri üretme stratejisini hayata geçireceklerini dile getiren Kalyoncu, "Üretimde yerlilik oranı olan yüzde 85'i Ar-Ge ve teknik çalışmalarla yüzde 90'lara çıkaracağız" dedi.Kalyoncu, Konya Karapınar'daki güneş santralinin 2022 sonunda yatırımın tamamlanmasıyla toplam 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğüne ulaştığını ve toplam 3.5 milyon adet güneş paneli barındırdığını söyledi. Böylece Avrupa'nın en büyük enerji üretim santralinin Türkiye'de kurulduğunu belirten Kalyoncu, "Güneşte, rüzgârda gelişmeye devam edeceğiz. Yabancı ortaklarımızla daha da büyüyeceğiz. Hedefimiz 2 bin megavatlık üretim yatırımımızı 10 bin megavata çıkarmak. Abu Dabi'deki ortaklarımızla belli bir prensip kararı aldık. 10 yıl içinde bunu başaracağız" diye konuştu.Açılışın ardından gazetecilerle sohbet eden Kalyoncu, Karapınar GES'le yıllık 2 milyon ton, Kalyon PV ile de yılda 3 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçileceğini belirterek, şöyle konuştu: "ABD'den buradaki fabrikanın aynısını oraya kurmamız yönünde istekler var. Avrupa ve ABD'den talep var. Çin dışında bütün ürünleri kendi içinde üreten tek fabrika biziz. Ayrıca 1.348 megavat olarak kurulu güce ulaşılan Karapınar GES'in resmi açılışını bu ay yaparız. Niğde, Şanlıurfa ve Gaziantep'te Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yatırımlarımız var, bu yıl içinde bitireceğiz. Kapasite artışlarıyla istihdam politikamız da değişecek."Kalyoncu, dünyada arz sıkıntısı yaşanan çip teknolojisi üzerine altyapının Kalyon PV fabrikasında mevcut olduğunu söyledi. Ar-Ge merkezinin bu alanda titizlikle çalıştığını vurgulayan Kalyoncu, "Ön çalışmada çipin üretimi konusunda çalışmalar yapıyoruz. TÜBİTAK ve yurt dışındaki benzer kurumlarla görüşüyorlar. Çip üretebilecek wafer üretmek için ön çalışmalar devam ediyor" dedi. Kalyoncu, 50'ye yakın elektrikli şarj istasyonu kurduklarını, TOGG ile de görüştüklerini söyledi.Kalyoncu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı işadamlarının gelirlerini yurtdışına çıkardığı şeklindeki mesnetsiz açıklamalarının sorulması üzerine ise, "Bizim yurtdışında varlığımız yok. Yurtdışındakileri de buraya getirmeye çalışıyoruz. Onun için Abu Dabili şirket ile ortaklık ettik ki ülkemize kaynak gelsin, onlarla birlikte büyüyelim. Yani söylenenin aksine götürmeye değil getirmeye çalışıyoruz. Bunlar bizim moralimizi bozmuyor, şevkimizi kırmıyor. Keşke bizim yaptığımız güzel şeylerden bahsetseler. Bu fabrikamızdan, Konya Karapınar'dan, üniversitemizden, vakıflarımızın verdiği hizmetlerden, yetiştirdiğimiz öğrencilerden. Tabii bunları görmüyor bazı kesimler, Allah görüyor, bir de çalışan arkadaşlarımız görüyor" diye konuştu.Gazetecilere fabrikayı gezdirerek üretim alanları hakkında değerlendirmelerde bulunan Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) Ersan Tüfekçi ise, Kalyon PV fabrikasının dört farklı üretim ve AR-GE tesisiyle dünyanın ilk ve tek entegre tesisi olduğunu belirterek, "İhracatta premium ürünler olarak tanımlanan, üretimini sağlayabileceğimiz modeller üreteceğiz. Bu üretim hattı Avrupa'ya ihracat yapmamızı sağlayacak. Benzer büyüklüğe sahip yan tesisimizi bir yıllık bir sürede tamamlarken, bu tesisi 5 ayda tamamladık. Önümüzdeki süreçte de yeni kapasite artışları ve büyüme yolculuğuna devam edeceğiz" dedi.