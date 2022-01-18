Düşük internet hızında vatandaşa fesih hakkı

İnternet erişim işletmecileri ile imzalanan taahhüt sözleşmeleri, belirli hız kriterlerinin sağlanamamasının saptanması halinde abone tarafından cayma bedeli olmaksızın feshedilebilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
'nun (BTK
) elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici hakları yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete
'de yayımlandı. Buna göre, internet erişim hizmetlerinde sözleşme özetinde yer alan ilgili adreste sunulacak hizmete ilişkin duyurulan veri hızları da dikkate alındığında BTK tarafından yapılacak hız ölçümlerine ilişkin düzenlemelerde tespit edilen kriterlerin sağlanamaması halinde; abone tarafından herhangi bir cayma bedeli ödenmeksizin taahhütlü abonelik feshedilebilecek.
TAAHHÜT 24 AYI GEÇEMEZ
İşletmeci ile abone arasında belirlenen taahhüt süresi 24 ayı geçemeyecek. Tüketiciye sözleşmede; taahhüdün süresi, tarifenin taahhütsüz ücreti ve varsa taahhüt süresi boyunca ödenecek ortalama aylık ücreti, fesih halinde abone tarafından katlanılmak zorunda kalınabilecek tutarlara ilişkin azami ve asgari cayma bedeli konusunda bilgi verilecek. İşletmeciler, taahhüt alınmadan önce ayrı bir sayfa olarak kolay ve anlaşılabilir bir taahhüt özetini tüketicinin bilgilendirilmesini teminen ispatlanabilir bir şekilde tüketiciye sunacak. ANKARA
ABONELİK E-DEVLET'TE
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
, yönetmeliğin haberleşme hizmetlerinde vatandaşların haklarını daha güçlü koruyacak ve Dijital Türkiye
hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak birçok yeniliği içerdiğini bildirdi. Vatandaşların elektronik haberleşme aboneliklerini e-imza, kimlik kartı veya internet bankacılığı bilgileriyle e-Devlet kapısı üzerinden başlatılabileceklerini belirten Sayan, "Ayrıca gerçek zamanlı dijital görüşmeyle kimlik doğrulaması yapılarak abone olabilecekler" dedi.