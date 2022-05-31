E-İhracata destek paketi geliyor

Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde SABAH Gazetesi tarafından ilki Bursa'da düzenlenen 'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde 'İhracat Destekleri ve Finansmanı' paneli gerçekleştirildi.Panelde konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracatçılara her adımda destek verdiklerini belirterek, "İhracat sektöründe kümelenmeye Ür-Ge projesiyle destek veriyoruz. 55 tane Ür-Ge projesi yapıldı. Firma danışman marifetiyle ihtiyaçlarını belirliyor. Daha sonra hedef ülkelere dönük pazarlama faaliyeti yapıyor. 400 bin dolara kadar destek veriyoruz. Firmalarımızın konaklama ve ulaşım maliyetlerini 5 bin dolara kadar yüzde 60-70 oranında destekliyoruz" dedi. İhracatçılar danışmanlık marifetiyle pazarla ilgili bilgi almak isterse ve bunu rapora bağlarsa 200 bin dolara kadar destek verdiklerini anlatan Kılıçkaya, "Bu desteklerin hepsi hibe... Sertifikasyon süreçlerinde her bir belge başına 250 bin dolara kadar destekler var. Fuar destekleri veriyoruz. Yıllık 6-7 bin firma bu desteklerden faydalanıyor." Yurtdışında şirket satın almaya da destek verdiklerini söyleyen Kılıçkaya, küresel bir firmaya tedarikçi olmak isteyenlere de 1 milyon dolara kadar destek verdiklerini vurguladı. E-ihracata yönelik teşvik hazırladıklarını aktaran Kılıçkaya, "Proje bazlı, tanıtım, sipariş karşılamaya kadar pek çok alanda paket hazırladık. Pazaryerleri de ihracatçılar da desteklenecek" ifadelerini kullandı.2021'de bankacılık sektörünün verdiği kredilerin yüzde 52'sini Eximbank'ın sağladığını anlatan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, aktif büyüklük içinde kredinin payının yüzde 90'larda olduğunu söyledi. Alacak Sigortası'yla ihracatçıların pazar çeşitlendirmesi yaptığını söyleyen Güney, "2021'de 23.6 milyar dolar alacak sigortası yaptık. İlk defa alacak sigortası işlem hacmi, kredi işlem hacminin üzerine çıktı. 2022'de desteklerimizi 50 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. İlk 4 ayda hem Alacak Sigortası hem kredi destekleri 16 milyar doları buldu. İhracat desteklerinde KOBİ'lerin payı yüzde 78'leri buldu" şeklinde konuştu.KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, ihracat yapan KOBİ sayısının 96 bin 667 olduğunu belirterek, "Türkiye'de KOBİ'ler ihracatın parasal olarak üçte birini yapıyor. Biz de onlara destek oluyoruz. Yüksek teknolojinin KOBİ ihracatındaki payı yüzde 1.5. KOBİ'ler ihracatlarının yüzde 47.8'ini AB'ye, 34.3'ünü Asya'ya, 7.2'sini ABD'ye yapıyor"dedi. Kurt, sadece KOBİ'lere destek vermekle kalmadıklarını, onların sorunlarını da birebir takip ettiklerini anlattı.İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, martta faaliyete geçtiklerini belirterek, "20'nin üzerinde banka İGE'ye ortak olma yolunda görüşlerini ilettiler. Onlar da Eximbank gibi ortağımız olacak" dedi. İGE'nin teminatsız kefalet desteği verdiğini anlatan Akdeniz, "İGE A.Ş.'nin 30 milyar liraya yakın kredi üretme potansiyeli var" dedi. Akdeniz, Eximbank'tan 900'e yakın başvuru geldiğini, 800 tanesinin onaylandığını, 2 milyar doların üzerinde başvurunun kabul edildiğini anlattı.