E-ihracatta dört zorluğa 4 çözüm

-ihracat yapacak şirketlerin karşılaşabileceği zorlukları 4 maddede toplayan TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO'su Cenk Çiğdemli, çözüm yollarını da anlattı. Çiğdemli olası zorlukları; hedef pazarlar, ödeme yöntemleri, yurtdışında şirket açmak ve regülasyonlar olarak sıraladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz günlerde e-ihracatın toplam ihracattaki payının yüzde 1.5 olduğuna işaret ederek, 2028 hedefinin bu oranı yüzde 10'a çıkarmak olduğunu açıklamıştı. Bu açıklama başta KOBİ'ler olmak üzere e-ihracatla henüz tanışmamış üreticiler dikkatini online ihracata çevirdi. E-ihracatın önündeki en büyük engelin cesaret edememek olduğunu ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO'su Cenk Çiğdemli, Türk şirketlere dünyaya açılması yolunda cesaret vermeye çalıştıklarını belirtti.Uzmanlara göre, e-ihracata yeni başlayacaklar için en önemli adım doğru hedef pazar seçimi. Pek çok kişi aynı anda çok sayıda ülkeyi hedefleyerek, reklam bütçelerinin verimsiz bir şekilde parçalanmasına neden oluyor. Her ülkede tüketicilerin farklı beklentileri olduğu için, çok sayıda hedef pazar ile yola çıkan markalar odaklanma sorunu yaşıyor. O nedenle, odaklanabileceğiniz kadar ülkeyi hedefleyin. Başlangıç için en fazla 3-4 hedef ülke seçilmesi... Böylece reklam bütçesini ülkeler arasında bölüştürme şansı olabiliyor.İnsanlar e-ticaret üzerinden alışveriş yaparken sitelere kredi kartı bilgilerini yazmaktan çekiniyor. Özellikle ABD ve Avrupa pazarında... Bu nedenle genellikle Stripe ve PayPal gibi ödeme sistemleri kullanılıyorr. Her iki ödeme yöntemini kullanmak için yurtdışında (ki bu genellikle Avrupa ülkelerinden biri oluyor) şirket açmak gerekiyor. Fakat sadece bu ödeme yöntemleri ile e-ihracat yapılır diye bir kural yok. Global pazaryerleri üzerinden de herhangi bir ödeme alma sorunu yaşamadan satış yapabilirsiniz. E-ihracat için ödeme entegrasyonu sunan bazı bankalar da var. Sadece ETGB evrağı ile kolayca e-ihracat yapmanız mümkün. Fakat büyük ölçekli bir e-ihracat operasyonu planlıyorsanız o zaman PayPal ve Stripe gibi dünyada genel olarak kabul gören ödeme yöntemlerinin geçerli olduğu bir ülkede şirket açmanız daha iyi olabilir.Aynı ülkeye günde 300 ila 1000 adet arası yurtdışı gönderimizin var ise, şirket açıp, gönderimi o ülkeden yapmak sizin için kârlı olur. Her gün Türkiye'den kargolayarak, kargo başına 20 Euro/22 dolar ödeyeceğinize hedef bölgenizdeki şehirde bir depo ile anlaşarak fulfillment hizmeti almanız daha avantajlı. Özellikle tekstilde Avrupa ülkelerinde ürün iadesi neredeyse yüzde 50. ETGB evrağınız ile ürünü Türkiye'ye geri getirtebilirsiniz fakat gönderirken ödediğiniz 20 Euro/22 doları tekrar ödemeniz gerekir. Bu da ek bir masraf olacağı için en iyisi satış yaptığınız ülkede iade ürünlerinizin toplanacağı bir depo ile anlaşmaktır. Türkiye'de yurtdışında şirket açmak üzerine uzmanlaşmış firmalar var. Bu firmalardan yardım alarak sadece 300 dolar gibi bir rakama herhangi bir Avrupa ülkesinde, Amerika veya İngiltere'de şirket açabilirsiniz. Şirket açıldığında o ülkede vergi ödeniyor.