E-ticaret soruşturması 6 ayda tamamlanacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, e-ticaret düzenlemesinin doğru bir zamanda yapıldığına ve Rusya'nın e-ticaret devi Ozon gibi markaların Türkiye'ye gelmesinin önemine dikkat çekerken, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle de e-ticarette Türkiye'nin rekabetini uluslararası arenada artıracak çalışmaları SABAH'a anlattı. Türkiye'de rekabet hukuku araçlarının sürekli devrede olduğunu belirten Küle, "E-ticaret özelinde piyasa yapısına baktığımızda gerek ülkemizde gerekse de dünyada ağ etkileri, ilk giren avantajı ve tabii veri meselesi sebebiyle konsolidasyonun yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda yerleşik oyuncuların rakiplerini dışlamaması ve kendine bağımlı konumda bulunan ticari ortaklarını, bilhassa küçük ölçekli işletmeleri dezavantajlı konuma düşürmemesi, çeşitli sömürücü davranışlarla tüketici refahını kısa ve uzun vadede azaltmaması adına rekabet hukuku araçlarımız sürekli devrede" dedi.AB'de ve ABD'de bu alanda düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Küle, şu an kurul gündeminde e-pazaryerlerine ilişkin farklı kapsamlarda dosyalar bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Soruşturmalarda nihai karar aşamasına gelinmesi yaklaşık 6 ayı bulabilir. Genel olarak bu dosyalar hakim durumun kötüye kullanılması bağlamında açılıyor. Burada rekabet hukukunun ilgilendiği mesele pazar gücünün dışlayıcı ve sömürücü davranışlarla kötüye kullanılıp kullanılmadığı... Hakim durum son derece objektif bir kavram olarak tasarlanmış olup yine kötüye kullanma davranışında da objektif bulgular ele alınmakta. Dosyalarımız savunma aşamaları çerçevesinde bir prosedürle ilerliyor; burada muhtemel ihlalin sağlıklı bir şekilde ispatına ulaşmak amacımız" dedi.