E-ticaret’te sıçrama yaşandı

Bu yılın ilk yarısında pandemi kısıtlamaları nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen markalar, ikinci yarıda kayıplarını telafi etmeye başardı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel
, pandeminin damga vurduğu 2020'nin e-ticaret konusunda önemli bir sıçrama yılı olduğunu, 2021'de de aynı trendin artarak devam ettiğini söyledi. Öncel, "Bu yılın 10 aylık döneminde internetten kartlı satışlar geçen yıla göre yüzde 70 artışla 348 milyar TL oldu. Bir başka ifade ile söz konusu dönemde kartlı harcamaların yüzde 24.5'i internetten yapıldı. BMD olarak biz de aylık anketlerle üyelerimizin nabzını tutuyoruz. Kasım ayı anketimize katılan üyelerimizin yüzde 49'u toplam cironun içinde e-ticaretin payının en az yüzde 10'a ulaştığını beyan ediyor" dedi. Türkiye'de organize perakende sektörünün cirosunun yaklaşık yüzde 8'inin ise yabancı harcamalarından geldiğine işaret eden Sinan Öncel, bu payın kur hareketiyle birlikte daha da arttığına işaret etti.