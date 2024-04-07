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Giriş Tarihi: 8.4.2024

E-ticaretten 300 milyarlık satış

E-ticaretten 300 milyarlık satış
Ramazan Bayramı öncesi yüzü gülen sektörlerden biri de e-ticaret oldu. E-ticaret sektöründe bu bayram 200-300 milyar liralık satış yapılması bekleniyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, "Özellikle bayrama özel markaların ve pazar yerlerinin kampanyaları ile alışverişlerde yüzde 30 artış yaşandığını gözlemliyoruz. Bayram için hazırlanacak tatlı malzemeleri, çikolata, şeker, kahve gibi gıda alışverişleri ile giyim ve ayakkabı alışverişleri en fazla tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Bayram tatili nedeniyle insanlar şehir dışına çıkıyor. Yolculukları dolayısıyla internet üzerinden yaz lastiğine yöneldikleri için bu alanda da normal dönemlere göre artış görülüyor" dedi. Çevikoğlu, bu bayramda ortalama sepet tutarının 750 lira olarak gerçekleşmesinin beklendiğini dile getirdi.
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E-ticaretten 300 milyarlık satış
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