Easycep’ten ekonomiye 80 milyon dolarlık katkı

Türkiye'de ithalat rakamları nedeniyle yenilenmiş cep telefonu pazarı her geçen gün daha da önem kazanıyor. Türk tüketicisini yenilenmiş elektronik cihazla tanıştırma vizyonu ile 2018'de kurulan Easycep, 4 yılda toplamda 100 bin telefonu lisanslı yenileme merkezinde yenileyerek ekonomiye kazandırdı. Şirket, bu yıl 200 bin bin adet telefonu yenilemeyi hedefliyor. 2021 yılında ortalama bir akıllı telefonun fiyatının 402 dolara ulaştığı dikkate alındığında Easycep, ithal edilen 200 bin adet telefon karşılığında yaklaşık 80 milyon doların Türkiye'de kalmasını sağlayacak. EasyCep CEO'su Mehmet Akif Özdemir, Türkiye'de yenilenmiş telefon pazarının 20 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Ancak pazardaki büyüme devam ediyor. Sektör büyüklüğünün 2025 yılında 15 milyar dolar seviyesine çıkması bekliyoruz" dedi. EasyCep'in 2021'de ciddi bir büyüme atağı yaptığını anlatan Özdemir, "200 bin telefonu yenileyerek ekonomiye 80 milyon dolar kazandıracağız" diye konuştu.