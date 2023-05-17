EBRD Başekonomisti Kelly, Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi

"TÜRKİYE'DE ENFLASYONUN BU YILIN SONUNDA YÜZDE 35 CİVARINDA GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Roger Kelly, resmi olarak ülkelerin enflasyon oranlarına ilişkin tahmin yapmadıklarını ancak Türkiye'de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 35 civarında gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Kelly, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde enflasyon cephesindeki olası performansının büyük oranda Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra izlenecek politikalara bağlı olacağını vurguladı.

Depremlerin yarattığı maddi kaybın yaklaşık 100 milyar doların üzerinde olduğunun tahmin edildiğini aktaran Kelly, "En son teknik standartlara göre inşa edilecek yeni binalar kesinlikle depremlere karşı çok daha iyi bir direnç sağlayacaktır. Bu da gelecekte olası bir doğal afet durumunda daha az kayıplara yol açacaktır." dedi.

Yaşanan deprem felaketlerinin ardından kentsel dönüşüm ve güçlendirme faaliyetlerinin artmasının beklendiğini kaydeden Kelly, yeniden yapılanma faaliyetinin, deprem nedeniyle oluşan çıktı kaybının büyük kısmını dengelemesini ve gelecek yıl ekonomik büyümeye yaklaşık yarım puanlık bir katkıda bulunmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin dış mali yükümlülüklerinin temel endişe kaynağı olarak görüldüğünü ifade eden Kelly, "Türk bankacılık sektörü aslında küresel finansal koşullardaki değişikliklere karşı oldukça dirençli." ifadesini kullandı.

Kelly, Türk bankacılık sektörüne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk bankaları, 2018'deki Türk lirası krizinden bu yana dış borçlanma seviyelerini önemli ölçüde azalttı. Halihazırda öncelere kıyasla çok daha iyi durumdalar. Bankaların dış borçları, geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık 60 milyar dolar hacmindeydi. Bu, 2017 yılında yaklaşık 100 milyar dolar hacminde bulunuyordu."