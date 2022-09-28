EBRD büyüme tahminini 2.5 kat artırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) ardından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da (EBRD) 2022 büyüme tahminini yükseltti. Mayısta yüzde 2 olarak açıkladığı tahmini 4.5'e çıkardı.EBRD'nin faaliyet gösterdiği bölgeler için hazırladığı son Bölgesel Ekonomik Beklentiler raporunda, Türkiye'ye ilişkin tahminin yükseltilmesinde beklenen daha güçlü iç talep ile ihracattaki toparlanmanın etkili olduğu kaydedildi. Raporda, Türk bankalarının iyi sermayelendirilmiş olmaları ve yüzde 3'ün altındaki takipteki alacak oranlarıyla Türkiye ekonomisinin kuvvetli yönlerinden biri olduğu vurgulandı. Kuruluş Türkiye'nin 2023'te yüzde 3.5 büyümesini bekliyor.