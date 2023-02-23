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Giriş Tarihi: 23.2.2023 14:39

EBRD ve çalışanları depremzedeler için 750 bin avronun üzerinde bağış yapacak

Depremzedeler için toplanan 250 bin avroyu aşan kısmı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası çalışanlarının başlattığı bağış kampanyasından, 500 bin avrosu Banka'nın Toplum Özel Fonu'ndan sağlanacak.

AA
EBRD ve çalışanları depremzedeler için 750 bin avronun üzerinde bağış yapacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve çalışanları depremzedeler için 750 bin avroyu aşan bağışta bulunacak.

EBRD çalışanlarının Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası başlattığı ve hala devam eden bağış kampanyası 250 bin avroyu aştı.

Banka ise Toplum Özel Fonu'ndan bu bağış kampanyasına 500 bin avro katkıda bulunacak ve böylece toplam bağış miktarı 750 bin avronun üzerine çıkacak.

Söz konusu bağış, İhtiyaç Haritası ve AFET Platformu ile iş birliğinde olan sivil toplum kuruluşları üzerinden depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeye ulaştırılacak.

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EBRD ve çalışanları depremzedeler için 750 bin avronun üzerinde bağış yapacak
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