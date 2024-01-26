EBRD’den Türkiye’ye 2.5 milyar euroluk rekor yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD), geçen yıl Türkiye'deki yatırımları 2.5 milyar euroyla rekor seviyeye ulaştı. Bankanın geçen yılki rekor yatırımlarında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yeniden kalkınmaya destek sağlamak için açıkladığı yatırım planının bir kısmı da yer alıyor. EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner, "Deprem bölgesinde daha yapılması gereken çok şey var. Önümüzdeki yıllarda da yeniden yapılanma çabalarına ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmeye hazır" dedi.Bankanın Türkiye'de şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toparlanma ve yeniden yapılanma ihtiyaçlarına hızlı şekilde yanıt verildiği belirtilen açıklamada, toparlanma yatırımları dahil olmak üzere 2023'teki toplam yatırım hacminin 2.48 milyar euroyla rekor seviyeye ulaştığı bilgisi verildi. Açıklamada, EBRD'nin deprem bölgesi ekonomisinin toparlanması, yeniden inşası ve yeniden entegrasyonunu desteklemeyi amaçlayan çok yıllı 1.5 milyar euroluk yatırım planı oluşturduğu bildirildi. Planın bir parçası olarak bölgeye 800 milyon euronun üzerinde kaynak sağlandığı belirtilen açıklamada, bunun 2023'te Türkiye'ye yapılan yatırımların yüzde 30'undan fazlasını oluşturduğu belirtildi.Açıklamada, EBRD'nin Türkiye'deki yatırımlarında ayrıca yeşil ve kapsayıcı projelerin öne çıktığına işaret edilerek, Türkiye'nin 2023'te EBRD'nin yatırım yaptığı tüm ekonomiler arasında en yüksek yatırım hacmini alan ülke olduğu belirtildi. EBRD'nin geçen yıl Türkiye'de 48 projeyi finanse ettiği kaydedilen açıklamada, yatırımların yüzde 91'inin ülkenin özel sektörüne sağlandığı, yaklaşık yüzde 58'inin yeşil ekonomiye geçişe katkıda bulunduğu ve projelerin yüzde 60'ının toplumsal cinsiyet bileşenleri içerdiği bilgisi yer aldı.EBRD'nin ülkeye olan bağlılığını sürdürdüğünü ve olağan önceliklerini korumanın yanı sıra etkilenen kapsamlı bir deprem müdahale planını uygulamaya koymakta hızlı davrandığını vurgulayan Arvid Tuerkner, "Yapılması gereken daha çok şey var. Banka önümüzdeki yıllarda da yeniden yapılanma çabalarına ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmeye hazır" dedi. EBRD, 2009'dan beri Türkiye'de 19 milyar euronun üzerinde yatırım yaptı.