EBRD’nin yatırımı 2.4 milyar doları aşabilir

AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud- Basso, Türkiye'nin EBRD'nin operasyon yaptığı en büyük ülke olduğunu söyledi. 2009'da ilk yatırımı yaptıklarını hatırlatan Renaud-Basso, "Blok dışında yatırım yaptığımız ilk ülke Türkiye. Bizim yatırımlarımızın yüzde 90'ı özel sektöre. Operasyonlarımız başladığından bu yana 19 milyar dolarlık yatırım yaptık" dedi. Yatırımların toplam hacimlerinin 2.4 milyar dolar ve üzeri bir seviye çıkacaklarını belirten Renaud-Basso, yıl sonunda yatırımların 2.5 milyar dolar seviyesinde olmasını beklediklerini söyledi.