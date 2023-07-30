Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Eczacıbaşı 500 gence burs verecek
Giriş Tarihi: 30.7.2023

Eczacıbaşı 500 gence burs verecek

Eczacıbaşı 500 gence burs verecek
Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde Dr. Nejat F. Eczacıbaşı eğitim bursu programını başlatıyor. 500 üniversiteli gence destek olmak amacıyla oluşturulan burs programı, lisans bursu (ilk 20 bin), üstün başarı bursu (ilk 5 bin) ve depremden etkilenen kadın öğrencilere yönelik olmak üzere farklı kategorileri kapsayacak.
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, gençler için değer oluşturmaya odaklanarak eğitim, sosyal yaşam ve hayata katılımda eşitlik sağlanmasına katkı sunduklarını söyledi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Eczacıbaşı 500 gence burs verecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA