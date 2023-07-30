Eczacıbaşı 500 gence burs verecek

Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde Dr. Nejat F. Eczacıbaşı eğitim bursu programını başlatıyor. 500 üniversiteli gence destek olmak amacıyla oluşturulan burs programı, lisans bursu (ilk 20 bin), üstün başarı bursu (ilk 5 bin) ve depremden etkilenen kadın öğrencilere yönelik olmak üzere farklı kategorileri kapsayacak.Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, gençler için değer oluşturmaya odaklanarak eğitim, sosyal yaşam ve hayata katılımda eşitlik sağlanmasına katkı sunduklarını söyledi.