Edirne’yi İstanbul’a bağlayan projede tarih belli oldu: Seyahat süresi 1,5 saate düşecek

"PROJENİN EDİRNE EKONOMİSİNE ÇOK BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Projenin tamamlanmasıyla kentin güzelliklerini görmeye daha çok kişinin geleceğini vurgulayan Kırbıyık, "Şehrimizin Allah vergisi bir doğası var, coğrafyası var. Ecdadın kazandırdığı hiçbir coğrafyaya nasip olamayacak kadar tarihi ve kültürel varlıkları var. Bunu değerlendirebilecek turizm anlamında bir tecrübesi var şehrin" ifadesini kullandı.

Edirne'de yıllardır çeşitli ülkelerden, şehirlerden gelen turistlerin en iyi şekilde ağırlandığını anımsatan Kırbıyık, "İnşallah hızlı trenle çok ciddi bir canlılık olacağını değerlendiriyorum. Şehrin ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.