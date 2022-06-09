EGD’den SABAH’a ‘Özel’ ödül

Ekonomimedyası ve iş dünyası, 14. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreninde buluştu. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nde, haberleriyle gündem yaratan medya mensupları belirlendi. 32 kişilik jürinin puanlamalarıyla bu yıl 14 dalda ödül takdim edildi.SABAH Gazetesi Ekonomi Muhabiri Betül Alakent genel jüri oylamalarında yüksek puanlamalar alarak dereceye giren haberleriyle Jüri Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı. Betül Alakent'e ödülünü Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak takdim etti. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) katkıları, Turkcell'in ana sponsorluğu, Trendyol, Jolly, Teksan ve Nadir Metal Rafineri'nin destek sponsorluğunda düzenlenen törene Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş birer tebrik mesajı gönderdi.