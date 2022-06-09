Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri EGD’den SABAH’a ‘Özel’ ödül
Giriş Tarihi: 10.6.2022

EGD’den SABAH’a ‘Özel’ ödül

EGD’den SABAH’a ‘Özel’ ödül
Ekonomi medyası ve iş dünyası, 14. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreninde buluştu. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nde, haberleriyle gündem yaratan medya mensupları belirlendi. 32 kişilik jürinin puanlamalarıyla bu yıl 14 dalda ödül takdim edildi.

DEİK BAŞKANI TAKDİM ETTİ
SABAH Gazetesi Ekonomi Muhabiri Betül Alakent genel jüri oylamalarında yüksek puanlamalar alarak dereceye giren haberleriyle Jüri Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı. Betül Alakent'e ödülünü Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak takdim etti. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) katkıları, Turkcell'in ana sponsorluğu, Trendyol, Jolly, Teksan ve Nadir Metal Rafineri'nin destek sponsorluğunda düzenlenen törene Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş birer tebrik mesajı gönderdi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
EGD’den SABAH’a ‘Özel’ ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA