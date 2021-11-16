Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'ne büyük onur
Giriş Tarihi: 16.11.2021 14:33 Son Güncelleme: 16.11.2021 15:05

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'ne büyük onur

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’ne büyük onur

2020 yılında dünyanın dört bir tarafına 1 milyar 40 milyon dolarlık taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihraç ederek Ege Bölgesi'nde gıda ihracat lideri olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği;  Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (Kamu-Der) tarafından "Yılın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu", Birlik Başkanı Hayrettin Uçak'ta, "Yılın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı" seçildi.

2017 yılı sonunda 740 milyon dolar olan ihracatlarını 3 yılda 300 milyon dolar artırmayı başardıklarını, meyve sebze mamulleri ihracatında Türkiye lideri olduklarını dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, başarılarının takdir edilmesinden dolayı mutlu olduklarını, ödülü Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ve tüm üyeler adına almaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Hayrettin Uçak, bu ödülün; Birlik üyelerinin ve yönetim kurulunun özverili çalışmaları ve gayretleri ile geldiğini ifade ederek, Yönetim Kurulumuza ve tüm Üyelerimize teşekkür ediyorum dedi. İhracat başarıları yanında "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" isimli projeyle 9 taze meyve sebze üretimindeki pestisit kalıntıları ile ilgili analizler yaptıklarına vurgu yapan Uçak, "Bu süreçte içinde yer aldığımız bir diğer proje ise; "Gönüllü Son Hasat Projesi" oldu. Konak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün bu projesinde güzel bir iş birliği yakaladık. Bu projeyle tarlada kalması muhtemel ürünleri hasat ederek ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz. Bu yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerinin başarısı bize "Yılın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu" ödülünü getirdi" şeklinde konuştu.



271 MİLYON DOLAR OLDU

Sürdürülebilir ve katma değerli ihracat için çalışan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2021 yılının Ocak - Ekim döneminde ihracatını yüzde 14'lük artışla 817 milyon dolardan 931 milyon dolara taşıdı. Birliğin ihracatında meyve sebze mamulleri 659 milyon dolarlık pay alırken, yaş meyve sebze ihracatı 271 milyon dolar oldu. Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanı Cevdet Baştuğ'un ev sahipliğinde düzenlenen Kamu-Der Geleneksel Ödül Töreni'ne TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, İçişleri eski Bakanı Abdulkadir AKSU, Tokat Milletvekili Yusuf BEYAZIT, İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan EREL, Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN ve 15 İlçenin Belediye Başkanları , Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları katıldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'ne büyük onur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA