Ege’de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 200’ü aştı

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Ege 42,6 milyar dolarlık ihracata imza atarken, ithalatı yüzde 2'lik düşüşle 20,9 milyar dolarda kaldı. Bölgede ihracatta İzmir, Manisa ve Denizli öne çıktı.

İzmir 23 milyar 793 milyon dolarlık ihracatla bölgenin ihracatında önemli paya sahip oldu. İzmir'in ithalatı 12 milyar 928 milyon dolar olarak gerçekleşti. İzmir'in dış ticaret hacmi 36,7 milyar dolara ulaşırken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 184 olarak kayıtlara geçti.

Manisa, 2023 yılında 7 milyar 747 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. 3,5 milyar dolarlık ithalatı olan Manisa'nın dış ticareti 11 milyar doları aşarken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 221 oldu.

Denizli 4 milyar 25 milyon dolarlık ihracat, 2 milyar 224 milyon dolarlık ithalat performansı ortaya koydu. Denizli'nin dış ticaret hacmi 6 milyar 250 milyon dolar olurken, Denizli her 100 dolarlık ithalatına karşılık 181 dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.