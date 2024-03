Ege’nin yiğitleri ödüllendirildi

ürkiye'nin en köklü gazetesi unvanını gururla taşıyan, 1895'ten beri İzmir ve Ege Bölgesi'nin sesi olan Yeni Asır Gazetesi'nin 129'uncu yılında düzenlediği Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji (EGE YİGİT) Ödülleri düzenlenen törenle 4'üncü kez sahiplerini buldu. Balçova'daki Hyatt Regency İzmir İstinye Park'ta gerçekleşen ödül töreni, iş ve siyaset dünyasını buluşturdu. Törene, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Sabah Gazetesi Ekler Genel Yayın Yönetmeni Sinan Özendincik, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Yeni Asır Gazetesi Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet, Sabah Gazetesi Yazarları Yavuz Donat ile Levent Tüzemen, iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. 15 farklı kategoride verilen ödüller, gece sahiplerini buldu.Törende konuşma yapan Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, "Türkiye'nin ilk yüzyılına 129 yıl tanık olan Yeni Asır Gazetesi, Türkiye Yüzyılı'nda da doğru ve ilkeli habercilik anlayışını daha nice yıllar boyunca okuyucularına taşıyacaktır. Geçmişten bugüne gerek teknolojik yenilikler ve gerekse habercilik anlayışı ile Türk basınında öncülük görevini üstlenen gazetemiz, 4 yıldır proje ve çalışmalarıyla sektörlerine yön veren şirket, oda, kurum ve belediyeleri başarılarının devamlılığı konusunda teşvik etmek için ödüllendiriyor. Bu yıl Ege Yigit ödüllerimizi takdim edeceğimiz şirket, kurum ve kuruluşları şimdiden tebrik ediyorum" dedi.Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da, "Yeni Asır'a müteşekkiriz. Hem bizi böyle bir organizasyonda bir araya getirdiği için hem de 129 yıllık bu ulu çınarın gölgesinde bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Tarım ve üretim Kovid sonrasında çok daha önemli bir hale geldi. Biz de bu anlamda, bundan sonra da Tarım Bakanlığı'nın yanında inşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığı nasip olduğu zaman bu konudaki destekleri fazlasıyla yapacağız. Bizim için tarım çok önemli, üretim vazgeçilmezimiz. Hele tarımsal üretim kesinlikle vazgeçmemiz gereken hususlardan biridir" diye konuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, meslek hayatının üçte ikisinin Yeni Asır çatısı altında geçtiğini vurguladı.Şebnem Bursalı, "Ankara'da, İzmir'de, yani her yerde Yeni Asır markasının bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Kolay değil. Üç asra tanıklık etmiş. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve bugüne kadar Türkiye'nin dönüşümüne tanıklık etmiş. Bazen ağır bedeller ödemiş, çok özel bir markadır. 129 yıl kolay değil. Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi. Marka olmak böyle bir şey" ifadelerini kullandı. AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise, "Sürdürülebilirliğin en güzel örneği olan, yılların, asırlık hepimizin tarihte şahit olduğu Yeni Asır'ın bu güzel gecesinde sizlerle beraber olmaktan gerçekten çok mutluyuz" şeklinde konuştu. Yeni Asır Gazetesi Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet de, Türkiye'nin çok kıymetli markalarıyla, Yeni Asır Gazetesi'nin Yigit Ödülleri'nde bir araya gelmekten mutlu olduklarını söyledi.Forum Göztepe'yi yaşama geçiren Turkmall, 'Alan Bazlı En Büyük Özel Sektör Projesi' ödülünün sahibi oldu.3 fabrikası ile 27 ülkeye ihracat yapan Ünlü Tarım, 'Ömür boyu Başarı Ödülü' ödülüne layık görüldü.Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazlı Doğal Kaynak Suyu, 'İçecek Sektörü Yatırımı ve İnovasyon Ödülü'nün sahibi oldu.Hade Biyoteknoloji, 'Teknoloji ve İnovaktif Yenilikler ile Öne Çıkan Firma Ödülü'nü aldı.Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, 'Ege Bölgesi'ne Değer Katan Marka Ödülü'ne layık görüldü.Ege Serbest Bölgesi, 'Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi oldu.Filoğlu Group, 'Değer Katan ve Yatırım Yapan Marka Ödülü'nü aldı.Aydem Plus Enerji Çözümleri Anonim Şirketi, 'Enerji ve İnovasyon Alanında Yatırımlarıyla Öne Çıkan Şirket Ödülü'nün sahibi oldu.Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 'İhracat Başarı Ödülü'nün sahibi olmaya hak kazandı.Şimşekler Denizcilik, 'Denizcilik Sektörüne Değer Katar Marka Ödülü'nün sahibi oldu.Kuşadası Belediyesi, 'İnovaktif Turizm Yatırımı Ödülü'ne layık görüldü.Hugo Boss, 'Ege Bölgesi'nde Kadın Çalışan İstihdamına Destek Ödülü'nün sahibi oldu.Lezita, 'Gastronomi Dalında İnovasyon Ödülü'nü aldı.Arkas Holding, 'İzmir'in Tarihine, Mimarisine, Sanatına, Sporuna Ve Ekonomisine Değer Katan Marka Ödülü'ne layık görüldü.İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 'Hayvancılık Sektöründe Fark Yaratan Marka' ödülünün sahibi oldu.EGE Serbest Bölgesi (ESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, "Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamza Dağ ile Bergama'da sürdürülebilirlik projesinin bir örneğini hayata geçiriyoruz. Ege Serbest Bölgesi gibi yeni bir serbest bölge kuracağız. Ege Serbest Bölgesi'ndeki gibi 20-25 bin kişiye istihdam yaratacağız. 5 milyar dolarlık bir ciro yapacak bir bölgemiz olacak. Orada da Ege Serbest Bölgesi'nde yaptığımız gibi sürdürülebilir bir iş modeli yapacağız" diye konuştu.AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Birçok müteşebbis, girişimci, İzmirli sanayicimizin, bu şekilde izlenip ödüllendirilmesi bir sanayici olarak beni çok mutlu etti, onur duydum. Bu tür organizasyonlar iş insanlarımızın ileri gitmelerini, bir adım daha umutlarını ve ufuklarını açmalarına sebep olan güzel çalışmalar" dedi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de, ödül alanları tebrik etti.KUŞADASI Belediye Başkanı Ömer Güner, "Kuşadası, değişen turizm sektöründe yerini alma amacıyla çalışıyor. Nitekim dünyada şu an 200 milyonu bulan dijital göçebelere dönük hazırlayıp Türkiye Belediyeler Birliği'nden ödül aldığımız 'Kampinova Projesi' tamamlandı ve mayısta kapılarını açacak. Bu beni çok heyecanlandıran bir projeydi ve onun bugün bir ödüle layık görülmesi beni mutlu etti. Bir taraftan da o yorgun kentin imajından kurtulup yine turizmde amiral gemisi konumuna soyunması için çabaladığımız kentteki değişim de hızla devam ediyor" dedi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 21'inci asrın Türk asrı olması için çalışacaklarını söyledi.