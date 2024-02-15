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Giriş Tarihi: 16.2.2024

Eğitim camiasının en yüksek promosyon anlaşması

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Eğitim camiasının en yüksek promosyon anlaşması
HATAY'IN Altınözü ilçesinde görev yapan öğretmenler, yetkili sendika olan Türk Eğitim-Sen'in çabaları sonucunda İş Bankası ile eğitim camiası içindeki en yüksek miktar olan 31 bin 300 TL promosyon anlaşması imzaladı. Promosyon anlaşmasından 1.001 öğretmen faydalanacak. Türk Eğitim-Sen Altınözü Şube Başkanı Mehmet Doğru, "Şu an milli eğitim kurumları bazında Türkiye rekoru olan 31 bin 300 TL ile Türkiye İş Bankası ile anlaşma sağlandı. Öğretmenlerin yüzünü güldüren bir orana imza atılması ilçede memnuniyetle karşılandı" dedi.
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Eğitim camiasının en yüksek promosyon anlaşması
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