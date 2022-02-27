EİB’den Ocak’ta 1.3 milyar dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri
'nin Ocak ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 372 milyon dolarlık ihracatta sanayi ürünleri yüzde 32 artışla 811 milyon dolarlık payla, tarım ürünleri ise yüzde yüzde 27'lik artışla 473 milyon dolarla temsil edildi. Egeli maden ihracatçıları ise; yüzde 16 artışla 87 milyon dolarlık dövizi ülkeye kazandırdı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, yüzde 245'lik rekorla Ocak ayının en yüksek ihracat artışına ulaşarak, 26 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Ocak ayında ihracatını yüzde 83 artırarak 209 milyon dolara çıkardı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise yüzde 8 artışla 129 milyon dolarla en fazla ihracat yapan ikinci birlik olarak kayıtlara geçti. Tarım ve Gıda Birlikleri arasında en fazla ihracat gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yüzde 28 artışla 109 milyon dolarla Ocak ayını geride bıraktı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise Ocak ayında yüzde 22 artışla 92 milyon dolar, Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 16 yükselişle 87 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ocak ayında 11 birliğin ihracatını artırdığını, bir birliğin ise geçtiğimiz dönemki performansının gerisinde kaldığını söyledi. Eskinazi, "Türkiye
'nin Ocak ayında ihracatı yüzde 17 artış göstererek 17.6 milyar dolara ulaştı. Ege İhracatçı Birlikleri olarak biz de ihracatımızı yüzde 29 yükselttik. İhracat artışımız ülke ortalamasının üzerinde" dedi. Ege Bölgesi
illerinin ihracat rakamının ocak ayında 2 milyar 82 milyon dolara ulaştığını söyleyen Eskinazi, "Türkiye geneli en fazla ihracat yapan iller sıralamasında yer alan İzmir
, Ocak ayında 1 milyar 104 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi" dedi.