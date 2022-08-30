EKK: Teknolojiye dayalı büyüme hedefine devam edilecek

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, toplantıda küresel ekonomideki eğilimler ve yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler bağlamında mevcut görünüm ile gelecek dönem beklentilerinin ele alındığı belirtilerek, şöyle denildi:



"Kurul üyeleri tarafından 2023-2025 dönemini kapsayan OVP'deki makroekonomik çerçeveye ve bütçe büyüklüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, OVP'de yer alan politikaların detaylı şekilde üzerinde durulmuştur.

MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK

OVP kapsamında; daha önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplini esas alan yaklaşımdan taviz verilmemesi, Türkiye ekonomisini üretim-istihdam-yatırım-ihracat-cari fazla ekseninde hızlı şekilde büyütme hedefi doğrultusunda teknolojiye dayalı üretim adımlarını kararlılıkla atma yönündeki iradenin sürdürülmesi, yüksek düzeyde üretimin sonucunda ortaya çıkacak refahtan tüm vatandaşlarımızın daha adil bir biçimde pay alabilecekleri politika mekanizmalarına yer verilmesi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında orta vadede yeşil dönüşüme yönelik atılacak politika adımlarının öncelendirilmesi hususları değerlendirilmiştir.

Toplantıda ayrıca, OVP'de yer alan makro projeksiyonlara Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmek üzere son hali verilmiştir. Kurul'da, OVP'nin kanunda öngörülen takvime uygun şekilde tamamlanarak uygulamaya alınmasına yönelik planlama yapılmıştır."