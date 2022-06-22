Ekmeğimizle oynuyorlar!

İstanbul'da özellikle son 10 gündür ekmek fiyatlarında bir karmaşa yaşanıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) şubat ayı meclis toplantısında 210 gram ekmeğin fiyatının 3 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Ancak son dönemde bazı fırınlarda fiyat 5 TL'ye kadar yükseldi. Hal böyle olunca, biz de ekmek fiyatının peşine düştük. Beylikdüzü, Çengelköy, Alibeyköy, Beşiktaş gibi bazı bölgelerde fırınları gezdik. Fiyatlar 4 ila 5 TL arasında seyrediyor.3 TL'den satılması gereken ekmeğin neden 4 ya da 5 TL'ye yükseldiğini sorduğumuzda ilgili her kurum topu birbirine attı. İstanbul Fırıncılar Odası kendilerine üye olan fırınların ekmeği 3 TL'den sattığını, 4 ya da 5 TL'den ekmek satan fırınların kendilerine üye olmadığını iddia etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise ekmeğin 3 TL olduğunu yüksek fiyata itibar edilmemesi gerektiğini tavsiye etti. Özetle yüksek fiyattan satılan ekmeğin sorumluluğunu kimse almadı.Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı da SABAH'a açıklama yaptı. Yetkililer, ekmek fiyatını belirleme yetkisinin bakanlıkta olmadığını, her ilin komisyonunun fiyatı belirleyip, kendilerine oyana sunduğunu iletti. Yetkililer, "Biz belirlenen fiyatın üzerinde satış söz konusu ise haksız rekabet kapsamında denetim yaparız. Bu konuda artan şikâyetlere istinaden İstanbul'da önceki gün ciddi bir denetim süreci başlatıldı. Belirtilen fiyat üzerinde satış yapan fırınlar belirleniyor. 210 gram ekmeği 3 TL üzerinde satan fırınlara haksız fiyat uygulaması sonucu ceza kesilecek. Cezalar 14 bin TL'den başlıyor. 144 bin TL'ye kadar çıkıyor" dedi.İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul'da 210 gram ekmeğin 3 TL'den satıldığını iddia ederek, "İstanbul'da ekmek kilogram fiyatı 14 TL civarında. Biz bu fiyatın artmasını talep ettik. Türkiye genelinde ekmek fiyatları 19-20 TL arasında seyrediyor. Biz de buradan hareketle İstanbul'da 210 gram ekmeğin 4 TL olmasını istedik. Konuyla ilgili talebimizi esnaf odasına ilettik. Odanın 30 gün içinde talebimizi reddetme hakkı var. Reddetmezse komisyon toplanıyor. Komisyonun toplanmasını bekliyoruz" dedi. Bazı fırınlarda ekmeğin 4 ila 5 TL arasından satıldığını sorduğumuzda Çetin, "Biz denetimlerimizi yapıyoruz. Bize üye hiçbir fırın bu fiyattan satmıyor. Bahsettiğiniz fırınlar bize değil İTO'ya üye" iddiasında bulundu.HER ilin ekmek fiyatları oluşturulan komisyonlar tarafından belirleniyor. İstanbul'da ekmek fiyatları ise Esnaf Odaları Birliği, İstanbul Fırıncılar Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası'nın da içinde olduğu bir komisyon tarafından belirleniyor. Komisyonda alınan karar Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunuluyor. Bu komisyonun şubat ayında aldığı karara göre İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 14.28 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 3 TL olacak" şeklinde belirlendi. İstanbul Fırıncılar Odası artan maliyetler gerekçesi ile komisyonun tekrar toplanmasını talep etti ve ekmeğin kilogram fiyatının 20 TL'ye yükselmesini istedi. Bu durumda 210 gram ekmeğin de 4 TL'ye çıkarılmasını talep etti. Ancak komisyon henüz toparlanmadı. Dolayısıyla 210 gram ekmeğin 3 TL'nin üzerinde satılması satılması kanunen yasal değil.İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatının halen 3 TL olduğunu bildirdi. İTO Başkanı Avdagiç, "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığımıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar, İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir. Bunun dışında 'ekmeğe zam' haberlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadesini kullandı.