Ekmekte maya karteli çökertildi

Ekmekte dönen oyunları ortaya çıkaran Rekabet Kurulu, 'yaş maya' pazarında tespit edilen kartele ceza yağdırdı. Rekabet Kurulu, yaş maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren 16 teşebbüse 109 milyon 298 bin lira idari para cezası uyguladı. Soruşturma sonucunda, biri maya üreticisi, 14'ü dağıtıcı olmak üzere 15 firmaya 35 milyon 446 bin lira idari para cezası uygulanırken, uzlaşma başvurusu yapan maya üreticisi Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret AŞ'ye kesilen 73.8 milyon TL cezayla toplam ceza tutarı 109 milyon 298 bin 154 lira oldu. Soruşturma tarafı diğer yaş maya üreticisi Pak Gıda Üretim ve Pazarlama AŞ hakkında ise idari para cezası uygulanmadı. Yaş maya dağıtımında faaliyet gösteren firmalar da soruşturma kapsamında yer aldı.Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, ekmeğin, Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğuna işaret ederek, bu ürünün temel girdilerinden birinin de yaş maya olduğunu bildirdi. Soruşturmanın 3 maya üreticisi ve 21 maya bayisi hakkında çok yoğun ve titiz bir çalışma sürecinin iki yıl sürdüğünü vurgulayan Küle, geçmişte de bu sektöre ilişkin soruşturmalar yürüttüklerini ve para cezası uyguladıklarını anımsattı. Özellikle fırıncı esnafının pazara yönelik şikâyetlerinin maalesef para cezası sonrası dönemde de devam ettiğini belirten Küle, "Tamamlanan soruşturmanın Türkiye için önemli sonuçları olacaktır. Maya piyasasında faaliyet gösteren bazı firmaların, yüksek kâr elde etme güdüsüyle, ekmeğin maliyetinde artışa sebep olacak rekabet aykırı davranışlarda bulundukları ortaya konulmuştur" dedi.Küle, 14 maya bayisinin aralarında anlaşarak maya fiyatını belirledikleri ve maya piyasasını müşteri bazında paylaştıklarını, maya üretimi pazarında faaliyet gösteren iki teşebbüsün ise bu bayiler arasındaki fiyatı belirleme ve piyasayı paylaşma konusundaki anlaşmaların uygulanmasını ve kontrolünü sağladıklarının tespit edildiğini bildirerek, "Rekabet hukukunda kartel olarak tanımlanan bu yapı kurumumuzun dikkatli çalışmalarıyla açığa çıkarılmıştır" diye konuştu. Küle, soruşturmanın küçük üretici konumundaki fırıncıların temel ham maddesi olan mayaya ulaşmalarının engellenmemesi bakımından büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: "Soruşturmayla fırıncı esnafının ucuz ve kaliteli mayayı, istediği üreticiden almasının önündeki rekabete aykırı engeller kaldırılmıştır. Müşteri paylaşımı ve fiyat anlaşmaları yoluyla fırıncı esnafını mağdur eden bu kartele kurumumuzun titiz çalışmalarıyla son verilmiştir. Ekmeğimize göz koyanlara, halkın ekmeğiyle oynamaya kalkanlara asla izin vermedik, vermeyiz."AdatepelerMaya Gıda, Barut Gıda, Batuğ Endüstriyel Gıda San ve Tic. Ltd. Şti., Çınar Mayacılık Gıda, Delice Turka Mak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Güldemirler Ticaret, Hamra Pazarlama Ahmet Şen, Haskat Gıda Pazarlama, Kılınçoğlu Maya ve Gıda Pazarlama, Mag&Pa Gıda Maya Fırın Mlz. Paz. İml. San. ve Dış Tic. AŞ, Motus Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Muratlar Fırıncılık Çözümleri Maya Gıda San. ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Öztürk Maya Gıda Toptan Paz. Ltd. Şti. ve Shk Gıda Tarım Temizlik ve Petrol Ürünl. San. Tic. Ltd. Şti. ünvanlı teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettiğine karar verildi.