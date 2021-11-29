Ekolojik villalarda teslim zamanı

Galatasaray'ın Riva
arazisi üzerinde Emlak Konut
GYO güvencesiyle, Yılmaz İnşaat&FBA Yapı tarafından hayata geçirilen Düşler Vadisi
projesinin ilk etabında villa teslimlerine başlandı. A Para
'da Emlak Avcısı programına katılan Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, yaklaşık 3 yıl önce başlanan projede söz verdikleri tarihte teslimleri gerçekleştirdiklerini söyledi. 1.330 villadan oluşan projede satışa sunulan 700 villadan 632'sinin satıldığını anlatan Yılmaz, 509 villadan oluşan ilk etabı da tamamladıklarını belirtti. Teslimlere devam ederken yaklaşık 200 villadan oluşan yeni bir etabı da satışa sunmaya hazırlandıklarını belirten Yılmaz, "Başta metrekare satış fiyatı 8 bin civarındaydı. Bugün 20-25 bin liraya geldik" diye konuştu.
GELİR YÜZDE 20 ARTACAK
Riva projesinin ihalesini Emlak Konut GYO
düzenlemişti. İhaleyi kazanan Yılmaz İnşaat 3.8 milyar liralık proje geliştirecek. Şirket payı olarak Emlak Konut ve Galatasaray'a yüzde 25 pay yani 952 milyon lira verilmesi taahhüt edildi. Projede gelinen son durumu değerlendiren Hakan Yılmaz, 3.8 milyar lira gelir beklentisini yüzde 20-30 aşmayı beklediklerini açıkladı.
EV FİYATLARI ARTIYOR
Dolardaki artış sonrası kimi yatırımcıların konuta yöneldiğini belirten Yılmaz, "Son bir haftada dolardaki artış sonrası satış ofisimize gelenler arttı. Günde 7-8 villa satışına geldik" dedi. Yılmaz, doların ve maliyetlerin etkisi ile konut fiyatlarının arttığını da sözlerine ekledi.
Atık dönüşümü yapılacak
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milyon 157 bin metrekare büyüklüğündeki arazide hayata geçen projenin ekolojik donatılara da sahip olduğunu aktaran Hakan Yılmaz, detayları şöyle anlattı: "Düşler Vadisi Riva'da 72 bin metrekare büyüklüğündeki park alanında bir biyolojik gölet ve Türkiye
'de bir ilk olan 4 bin metrekare büyüklüğünde yüzülebilir lagün bulunuyor. Hayata geçirilen ve iyi tarım yapılabilecek tarım alanının büyüklüğü ise 10 bin metrekarenin üstünde olacak."