Ekonomiye 568 milyar lira kredi desteği

AKBANK Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın yılın ilk çeyreğinde 8 milyar 49 milyon TL konsolide net kâr elde ettiğini bildirdi. 2022'nin ilk çeyreğinde ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 462 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 568 milyar TL seviyesine çıkardıklarını belirten Binbaşgil, "Toplam mevduatımız 515 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 850 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 22 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 2 milyar 615 milyon TL vergi karşılığı ayırdı" açıklamasında bulundu.