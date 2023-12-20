Ekonomiye 7 yılda 1.5 milyar dolar katkı

20 Aralık 2016'da günlük 68 bin 500 araç geçme garantisiyle hizmete giren Avrasya Tüneli'nden günlük ortalama 70 bin araç geçiyor. Son verilere göre Avrasya Tüneli'nden 7 yılda toplam 123 milyon araç geçti. Avrasya Tüneli'nden 10 Kasım'da geçen 86 bin 576 araçla geçiş rekoru kırıldı. 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren de motosiklet geçişlerine izin verilen Avrasya Tüneli'nden şimdiye kadar 848 bin 313 motosiklet geçti. Avrasya Tüneli 7 yılda toplam 123 milyon, günlük ortalama ise 70 bin araç geçişi ile 218 bin ton yakıt tasarrufu, 172 milyon saat zaman tasarrufu, 91 bin ton emisyon azalımı, 492 milyon kilometre azalımı ile kaza maliyeti tasarrufu sayesinde ülke ekonomisine toplamda 1.5 milyar dolarlık katkı sağladı.Avrasya tüneli, şimdiye kadar 14 ödüle layık görüldü. Yap-işlet–devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli, İstanbul'un iki yakasını Fatih Cankurtaran ile Üsküdar Koşuyolu arasında birleştiriyor. Avrasya Tüneli'nin yapımında 700 mühendis ile 12 binden fazla insan çalıştı. Toplamda 14.6 kilometrelik bir güzergâha sahip olan tünelin 5.4 kilometrelik kısmı denizin altında bulunuyor.