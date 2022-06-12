Ekonomiye ilk çeyrekte 100 milyar TL finansman

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında faaliyet gösteren faktoring, finansal kiralama, finansman şirketleri ve varlık yönetim şirketleri, ekonomiye desteğini artırırken, büyümeye de devam ediyor. Dört sektörün konsolide verilerine göre ilk çeyrekte işlem hacmi 99.6 milyar TL'ye, aktif toplamı 252.2 milyar liraya, öz kaynak büyüklüğü 39.4 milyar liraya ve müşteri sayısı da 6.6 milyona ulaştı. FKB Başkanı Ali Emre Ballı, 2022'nin ilk çeyreğinde bankacılık sektörüne paralel bir büyüme yakaladıklarını söyledi. Ballı, "FKB olarak, reel sektörün, ihracatçılarının, KOBİ'lerin ve bireysel müşterilerin ihtiyacına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun sonucu olarak 2022'nin ilk çeyreğinde ekonomimize yaklaşık 100 milyar TL'lik finansman sağlamanın gururunu taşıyoruz" dedi.Finansal kiralama sektörünün alacaklarının 91.7 milyar TL, işlem hacminin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96.7 oranında büyüyerek 13.5 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildiren Ballı, "Sektörün aktif büyüklüğü de 118.8 milyar TL'ye çıktı" diye konuştu. Faktoring sektörünün işlem hacminin yüzde 66 büyüyerek 69.4 milyar TL seviyelerine ulaştığını, alacaklarının ise 67.1 milyar TL olduğunu ifade eden Ballı, "Finansman şirketlerimizin işlem hacmi 16.6 milyar TL, aktif büyüklüğü 54.6 milyar TL seviyelerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2.1 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 46.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti" dedi.Ballı, varlık yönetim şirketlerinin de öz kaynaklarının 3.5 milyar TL'ye, aktif büyüklüğünün 6.4 milyar TL mertebesine ulaştığını ifade etti. Ali Emre Ballı, "2006'da BDDK denetimi altına alınmasından bugüne aktif büyüklüğü 11 kat büyüyen sektörlerimizin katkısı devam edecek. Banka dışı finansal kuruluşların büyüklüğüyle ekonomik büyüme ve gelişme arasındaki doğrudan korelasyonu dikkate alındığında; FKB'yi oluşturan sektörlerin büyümesinin, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasındaki önemi çok daha iyi anlaşılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.FKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finansman Şirketleri Sektör Temsil Kurulu Başkanı Gökmen Onbulak, önümüzdeki dönemde sektörün ihtiyaçları doğrultusunda müşterilerine sunmakta oldukları finansal ürün, işlem ve hizmetlerin yeni teknolojik altyapılar yardımı ile çok daha hızlanmasını sağlayarak hem hizmet kalitesinin üst seviyeye taşınması hem de kredi ve ödeme süreçlerinin tamamının dijital ortama aktarılması ile müşteri deneyimini yeniden şekillendirecek adımların atılması için yatırımların devam edeceğini söyledi.FINANSAL Kurumlar Birliği Faktoring Sektör Temsil Kurulu Başkanı Selahattin Süleymanoğlu, "Finansman kaynağına ulaşmakta zorluk çeken, üretim odaklı KOBİ'lerin finansa ulaşmalarını sağlayan 52 faktoring şirketinin, 350'den fazla şube ile hizmet verdiği faktoring sektörü, reel sektöre, ihracatçı firmalara, sayısı 80 bini bulan ve çoğunluğu KOBİ olan müşterilere destek olmaya devam ediyor" dedi.FİNANSAL Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı Coşkun Çabuk, yenilenebilir enerji sektörüne leasing ilgisinin devam ettiğini söyledi. Çabuk, "2020 yılında yenilenebilir kaynaklı elektrik enerjisi üretim ekipmanlarının payı yüzde 4 iken söz konusu pay 2021 yılında yüzde 5.3'e, 2022 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 9'a yükseldi. 2022 yılı ilk çeyrek gerçekleşmelerini de dikkate alınarak yaptığımız tahminlere göre yıl sonunu leasing hacmi açısından 4 milyar doların üzerinde kapatmayı öngörüyoruz" dedi.