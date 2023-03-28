Elazığ ile Malatya’da tarihin en hızlı ve kapsamlı dönüşümü: Depremin yaraları hızla sarıldı

ELAZIĞ'DA MALATYA'DA NELER YAPILDI?

*Elazığ'da 27 bin 778 konut yapımı planlandı, 25 bin 624 konutun ihalesi yapıldı. 22 Ocak itibarıyla hak sahiplerine teslim işlemleri başladı. Bu konutlardan 6.966 kentsel dönüşüm konutu, 17.817 afet konutu (3.575'i köy evi). 2.995 sosyal konut yapılmış olacak.

*1.352 işyerinden 1.178'i tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi.

*Toplamda 140 derslikli ilkokul, 48 derslikli ortaokul, 116 derslikli lise olmak üzere 304 derslikli okul yapıldı ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

*Hasarlı 6 okul yıkılarak yerine güvenli ve sağlıklı 6 okul yapıldı. Bu kapsamda 16 okulun inşa edilmesi için çalışmalar başladı, 15 okul tamamlandı.

*Zafran Mahallesi'ndeki 220 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun inşası tamamlanma aşamasına geldi.

*Baskil ilçesindeki 100 öğrenci kapasiteli pansiyonun tamamlanarak teslim edildi.

*12 caminin yapımı tamamlanırken il müftülüğüne teslim edildi.

*Mustafapaşa Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nin inşası da tamamlandı.

*Depremden yoğun şekilde etkilenen Malatya'da il merkezi ile 8 ilçede çalışma yürütüldü.

*Malatya'da toplam 8 bin 730 konut üretildi. Bu konutlardan 6 bin 32'si afet konutu, 2 bin 106'sı kentsel dönüşüm konutu, 592'si sosyal konut olmak üzere şimdiye kadar 6 bin 89 konut teslim edildi.

*Yapılan 1.570 köy evinden 1.248'i teslim edildi.

*284 ticari birim yapılırken bunlardan 178'i teslim edildi.

*8'i hasar görmüş okulların yerine, 1 tanesi yeni planlanan olmak üzere 196 derslikli 9 okul inşa edildi. Okulların tamamı teslim edildi.

*Planlanan 8 camiden 5'i bitirildi.

*1 millet bahçesi tamamlanarak hizmete girdi, 1 millet bahçesinin de yapımı sürüyor.

* Yapımı devam eden 1 adet Polis Özel Harekat (PÖH) merkezi bulunuyor.

*Gelinciktepe mevkiinde 550 milyon TL bedelle toplam 1527 konut üretildi ve bu konutların teslimleri gerçekleştirildi.