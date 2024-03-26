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Giriş Tarihi: 27.3.2024

Elektriğin dörtte biri yüzer GES’ten sağlanabilir

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Elektriğin dörtte biri yüzer GES’ten sağlanabilir
Türkiye'nin ilk Yüzer Güneş Enerji Santrali (GES) Keban Barajı rezervuarında tamamlandı. Test üretimine başlanan yüzer GES'i ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İçme suyu amaçlı olanların dışındaki diğer barajlarımızın yüzde 10'una bu sistem yapılsa, ülkemiz elektriğinin dörtte biri bu yolla sağlanabilir" dedi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Keban Barajı rezervuarında tamamlanan Türkiye'nin ilk yüzer GES test üretimine başladı. Yumaklı, burada yaptığı açıklamada "Dört blok halinde tesis edilen Kuzova Yüzer GES, 6 dönümlük bir alanda 1.840 adet güneş panelinden oluşuyor. 78 milyon liraya mal olan Kuzova Yüzer GES, Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra DSİ tarafından hayata geçirilen Kuzova Pompaj Sulamasının enerji ihtiyacının karşılanmasına da katkı verecek. Su kaynağı Keban Baraj gölü olan Kuzova Pompaj Sulaması'ndan 7 adet köy faydalanmakta olup toplam 4 bin 783 hektar arazi sulanıyor" ifadelerini kullandı.

MASRAF % 40 AZALACAK
1 MW kurulu gücündeki yüzer GES ve 2 MW kurulu gücündeki karasal GES'in, Kuzova Pompaj Sulaması'nın ihtiyaç duyduğu enerjinin yarısını temin edeceğinin altını çizen Yumaklı, bu sayede çiftçilerin masraflarının yüzde 40 oranında azalacağına dikkati çekti.
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Elektriğin dörtte biri yüzer GES’ten sağlanabilir
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