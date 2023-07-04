Elektrik santrallerine 379,6 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ)'ın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 50 santralden 43'üne mayıs ayı için toplam 379 milyon 635 bin 960 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 32 milyon 827 bin 12 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak. Bu şirketi, 25 milyon 840 bin 963 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.